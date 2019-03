De sejlivede myter om gamle Grundtvig

"Menneske først og kristen så". "Da har i velstand vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt". "Frihed for Loke, såvel som for Thor ...". Det levende ord ...". De fleste kender og genkender brokkerne og digterpræsten N.F.S. Grundtvig (1783-1872) på ordene. Og lad os da bare være ærlige. Hvem har ikke følt sig fristet til at pifte en festtale op med en Grundtvig-vending? Men hvor mange har følt sig forpligtet til at læse op på stoffet for at finde ud af, hvad Grundtvig egentlig mente? Næppe mange. Formentlig heller ikke en berømt præsident. 13. maj 2016 holdt USA's præsident Barack Obama tale for nordiske regeringsledere på officielt besøg i Washington. Præsidenten var blandt venner, så tonen var uformel, nærmest munter. Formålet med besøget var tydeligvis at bekræfte de stærke bånd, der er mellem de nordiske lande og USA. Så er spørgsmålet, hvad man egentlig siger i en tale, der ikke begrænser sig til forudsigelige høfligheder?

Andre før Obama har peget på personlige relationer til eller erindringer om det pågældende land. Da præsident Bill Clinton besøgte København i 1997, nævnte han i sin tale på Nytorv, at han havde besøgt byen i 1969, og at han var glad for at være tilbage. Så var båndet til tilhørerne etableret. Det virkede, kan jeg bevidne. Obamas taleskrivere havde haft en relativt nem opgave, hvis præsidenten nedstammede fra skandinaviske indvandrere eller havde været på studietur til Stockholm i sin ungdom. Det var ikke tilfældet. Men så faldt en af dem over en historie, der kunne forbinde præsidenten og de gæstende nordboer. Og udgangspunktet var Grundtvig, der til lejligheden blev gjort til et fælles, nordisk fænomen. Så langt, så godt. Nu var der bygget bro mellem Norden og USA. Hvor kommer Obama ind i billedet? Det krævede et par mellemregninger.

Highlander Folk School blev grundlagt i 1932 af Myles Horton, som havde været i Danmark i begyndelsen af 1930'erne, hvor han blev grundigt inspireret af danske folkehøjskoler til at skabe noget tilsvarende i en relativt fattig del af Tennessee. Efter krigen engagerede skolen sig i borgerrettighedsbevægelsen. Fremtrædende skikkelser som sangeren Pete Seeger, aktivisten Rosa Parks og borgerretsforkæmperen Martin Luther King jr. havde tilknytning til Highlander Folk School, nogle mere end andre, og Obama så altså sit eget valg til præsident som en opfyldelse af deres håb.

Talen vakte en del opsigt. Tænk, at den amerikanske præsident kunne takke Grundtvig for, at han blev valgt. Flyselskabet Norwegian kvitterede få uger senere med at gøre Grundtvig til en af deres halehelte, som de kalder dem. En kæmpe gengivelse af guldaldermaleren C.A. Jensensaf Grundtvig fra 1831 pryder nu haleroret på en Boeing 737-800. Men kan det have sin rigtighed, at Grundtvig betød noget for udfaldet af amerikanske præsidentvalg? Mange ønskede helt sikkert at tro på det, når man tager i betragtning, hvor populær Obama var - ikke mindst i Skandinavien. Det er jo meget smigrende for os at tænke på, at der er udgået så væsentlig en påvirkning herfra til verdens mægtigste magt. Smiger er nok nøgleordet. En sådan tale som præsident Obamas skal netop smigre for at virke. Det hører nærmest til genrens konventioner. Og det virkede.

Historien om Myles Horton var ret ukendt, selv blandt kendere af folkehøjskolens historie - og borgerrettighedsbevægelsens for den sags skyld. Og når man kigger efter, sagde præsidenten heller ikke direkte, at valget af ham var Grundtvigs fortjeneste. Han sagde ikke meget mere end, at højskolebevægelsen fik betydning for en lille del af borgerrettighedsbevægelsen, og uden den ville en mand af afrikansk oprindelse ikke have haft mulighed for at stille op til det amerikanske præsidentvalg. Så Obama kender en mand, der kender en mand, som engang har set et billede af Tordenskjold. Det efterlader os med spørgsmålet, hvad vi mener, når vi taler om Grundtvigs betydning i dag?

Man kan sige, at Grundtvig er død og genopstået i myten om ham - i både positiv og negativ forstand. En myte er en opdigtet eller forestillet historie - det gælder også Grundtvigmyten. Men en myte er andet end bare digt og påfund. En myte ret forstået er en meningsfuld og retningsgivende fortælling. På sin vis er en myte sand, så længe folk tror på den. Grundvig opfylder kravet om at være så vidtfavnende en personlighed, at han med lidt behændighed kan gøres til forudsætningen for både velfærdsstaten og valget af Obama. Meget af det, der i daglig omtale tillægges Grundtvig, er ikke nødvendigvis i nævneværdig berøring med den historiske virkelighed, men hvis tilstrækkeligt mange tror på, at det er tilfældet, kan troen få selvstændig betydning. Jeg blev også stolt, da jeg hørte Obama omtale Grundtvig og kunne ikke lade være med at tænke, at det var da alligevel noget, at De forenede Staters Præsident betragtede Grundtvig som en af forudsætningerne for sin gerning.

Og hvis han nu efter sin embedsperiode får tid til at studere spørgsmålet nærmere, vil han erfare, at der faktisk er mere kød på historien, end hans taleskrivere havde gravet frem. Fra 1841 til 1848 sad Grundtvig i en komité sammen med sin gamle uven, teologen og ministeren H.N. Clausen, som arbejdede for slaveriets ophævelse på De dansk-vestindiske Øer. Hvis Grundtvig havde levet i Amerika, ville han for længst have haft sin naturlige plads i borgerrettighedsbevægelsens historie. Sådan kan virkeligheden også indhente myten.

