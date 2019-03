De nedslidtes eget ansvar?

Læserbrev: Peter Hagemund skrev i lederen tirsdag den 5. marts, at folk med risiko for at blive nedslidt på arbejdet selv havde ansvaret for at skifte job i tide. Men han diskuterer ikke vanskeligheden for en midaldrende ved at få et nyt job. For eksempel om vedkommende har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterlyser?

Det væsentlige er at få alle arbejdspladser indrettet, så ingen får stress eller bliver nedslidt i stedet for - som Peter Hagemund skriver - at det er den nedslidte, der er ansvarlig.