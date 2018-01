De kvalificerede vil vi godt have. Udenlandsk arbejdskraft må ikke skubbe danskere til side

Job: Udlændinge fra tredjelande, der er tilbudt arbejde i Danmark til en løn på små 420.000 kroner årligt, har særlig let adgang til Danmark. Den såkaldte beløbsgrænse. Det er godt, fordi det giver mulighed for, at specialister og højt kvalificeret arbejdskraft kan komme og varetage job, hvor det ikke er muligt at finde danskere. Det bidrager til at holde udviklingen og væksten i gang.

I Socialdemokratiet lægger vi stor vægt på, at det netop er den højt kvalificerede arbejdskraft, og ikke mere almindeligt lønnet arbejdskraft, der hentes hertil. For med den beløbsgrænsen, undgår vi, at jobsøgende danskere, på udkig efter almindeligt lønnet arbejde, rykkes længere tilbage i jobkøen.

Frem mod 2025 kommer vi til at have et overskud på 65.000 ufaglærte personer. Samtidig vil der være en mangel på 70.000 erhvervsfagligt uddannet personer. I Socialdemokratiet ønsker vi at arbejdskraften først og fremmest findes ved at opkvalificere og videreuddanne danskere. Resten af den manglende arbejdskraft kan passende hentes i andre EU-lande, hvor man stadig slås med en arbejdsløshed på den forkerte side af 7 % og en ungdomsarbejdsløshed, der er endnu højere. EU-borgere skal nemlig ikke opfylde nogle beløbsgrænse.

Venstre ser imidlertid gerne en lavere beløbsgrænse for udlændinge fra tredjelande. Lars Løkke har ligefrem kaldt grænsen skadelig for Danmark. Effekten - og motivet bag Venstres ønske - er, at virksomheder i højere grad også kan hente arbejdskraft fra Afrika og Asien. Konsekvensen er, at lønniveauet holdes nede og opgaven med omskoling/opkvalificering af danskere overses. Dette er det egentlige skadelige for Danmark.