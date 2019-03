Er der noget, jeg har misforstået? Vi har altid fået at vide, at forureneren betaler for rensning af eventuelt vand. Nu læser jeg, at forbrugerne af vand skal betale kompensation til bønderne for, at de ikke skal forurene vores vand yderligere. Dat kan da ikke passe, at vi forbrugere skal betale for den forurening, som de forkælede bønder altid har forurenet.

Send regningen til forureneren.