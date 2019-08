De fem Verdenshjørner. Stor oplevelse

Læserbrev: Jeg var inviteret ind at se De fem Verdenshjørner søndag aften. Var meget skeptisk, da jeg de andre år ikke har været imponeret af diverse forestillinger.

De fem Verdenshjørner var en fantastisk oplevelse, en rejse som fortalt af H.C. Andersen selv. Fantastiske dansere, flot musik og meget farverigt. Alt hang sammen på bedste vis. Vi var alle i salen meget begejstrede, folk stod op hujede og klappede som sjældent set i Odense. Vi gik derfra glade for at man også i Odense kunne få så god og professionel en oplevelse.

Derfor dette læserbrev, da det er trist man skal læse kritikken mandag morgen i Stiftstidende, som kun er negativ, og derved gør at mange borgere tænker, lad os holde os langt fra at bruge penge på det skidt. Det er ikke givende for Odense som by og gør, at der ikke bliver bakket op om slige arrangementer fremover.

Mange hilsner fra en positiv og glad borger, som fik en stor oplevelse søndag aften, som begyndelse til H.C. Andersen Festival.