Klimaudfordringen er den største udfordring, vi står overfor, og det vil den være de næste mange år. Skiftende regeringer fra begge sider af Folketinget har gennem årene - på hver deres måde - taget store skridt for at skubbe Danmark i en mere bæredygtig retning. Personligt er jeg stolt over i de sidste fire år at have haft mulighed for at gøre en forskel for klimaet. Særligt er jeg stolt over, at det i juni sidste år lykkedes at indgå en ambitiøs energiaftale med samtlige partier i Folketinget. En aftale, der afsætter mere end 19 mia. kr. til den grønne omstilling. Det betyder blandt andet, at vi kan etablere tre nye havvindmølleparker, at al vores strøm i 2030 vil være baseret på vedvarende energi, og at vi vil øge finansieringen til energi- og klimaforskning til 1 mia. kr. i 2024. Initiativer som alle er med til at sikre Danmarks internationale position som førende klimanation.

Derudover har vi med klima- og luftudspillet taget fat på de mere vanskelige sektorer som transport og landbrug. Indtil nu er CO2-udledningerne fra bilerne kun gået en vej, og det er op. Derfor har vi sat et ambitiøst mål om, at der ikke sælges flere nye benzin- og dieselbiler efter 2030. Og i EU har vi været med til at sætte de første krav til CO2-udledningen fra lastbiler nogensinde. Landbruget udgør en særlig udfordring, fordi der ikke findes nogen lette løsninger nu og her. Derfor glæder det mig meget, at vi har indgået et partnerskab med erhvervet om at løse denne udfordring i fællesskab og vise vejen frem. Og at erhvervet selv har fremlagt ambitiøse planer for at tackle klimaudfordringen. Vi er dog langt fra i mål.

Vi har i dag en klimalov, som etablerer en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på, at vi skal overgå til et lavemissionssamfund i 2050. Det gælder blandt andet med nedsættelsen af det såkaldte Klimaråd, der er et uafhængigt råd, som består af en lang række af vores fremmeste klimaforskere og eksperter. Hvert år gør de status over, hvor langt vi er fra at nå vores internationale forpligtelser. Klimaloven forpligter også regeringen på at udarbejde en årlig klimapolitisk redegørelse til Folketinget. Alt i alt en lov, som sætter en rigtig god ramme for klimaarbejdet. Men den nuværende klimalov stammer fra 2014. Verden og ikke mindst klimaet har udviklet sig meget på de fem år, der er gået siden da. Vores klimalov skal naturligvis tilpasses denne nye virkelighed, hvor vi ikke bare arbejder for at blive et lavemissionssamfund, men et klimaneutralt samfund senest i 2050, helt i overensstemmelse med Parisaftalen. Vi skal med andre ord ikke udlede flere drivhusgasser, end vi kan optage. Derfor har regeringen annonceret, at vi til efteråret skal have en ny og mere langtidsholdbar klimalov, som kan sætte ambitiøse rammer for klimaarbejdet de næste mange år frem.

En række grønne organisationer stillede i januar et rigtig godt borgerforslag, som skitserer en række ideer til en ny klimalov. Vi havde i februar måned en god drøftelse af forslaget ved en lang og konstruktiv debat i Folketinget. Og borgerforslaget sætter den rigtige overordnede retning for klimapolitikken: At leve op til Parisaftalens målsætning. Forslaget er et vigtigt indspil i debatten om den næste klimalov. Vi vil selvfølgelig se nærmere på alle elementerne i borgerforslaget i arbejdet med den nye klimalov. Men hvis vi skal i mål med klimaudfordringen, skal alle dele af det danske samfund bakke op om klimaindsatsen. Derfor vil vi i regeringen lytte til alle, der har noget på hjerte i klimadebatten og sikre, at alle stemmer kommer til orde.

Vi politikere kan skabe de rigtige lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for arbejdet med at løse klimaudfordringen. Men uden danskerne når vi ikke helt i mål. Det er jeres hverdag, disse beslutninger får konsekvenser for. Derfor tager regeringen nu initiativ til at spørge jer, om hvad der skal være i fremtidens klimalov. Hvor ambitiøse skal vi være, og hvordan løser vi bedst klimaudfordringerne? Det vil vi gerne høre jeres mening om. Helt konkret vil vi sætte gang i en stor folkehøring, så alle danskere kan komme til orde. Derfor inviterer over den næste måned alle til at deltage i to borgermøder - et i Vordingborg den 9. april og et i Viborg den 23. april - samtidig med, at vi åbner for, at alle danskere kan give deres indspark til fremtidens klimapolitik på www.givklimaetlov.dk. De bidrag vil vi samle op på i den store folkehøring, som afholdes efter sommerferien.

Undervejs vil vi udfordre jer med en lang række af de mange dilemmaer, der er i klimapolitikken. Hvor meget skal vi for eksempel lovgive om jeres liv af hensyn til klimaet? Skal Danmark gå forrest i klimaindsatsen, eller skal vi vente på, at resten af verden kommer med? Skal der være grænser for, hvor mange gange, vi må spise en rød bøf eller flyve til Thailand om vinteren? Eller skal vi i stedet satse på forskning og ny teknologi for at løse klimakrisen? Og hvor skal pengene til det hele egentlig komme fra? Vi indsamler alle ideer, synspunkter og konkrete forslag og samler det til sidst i en rapport, som kommer til at danne baggrund for arbejdet med klimaloven. Et arbejde, som går i gang, så snart folkehøringen er overstået.