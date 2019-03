Tillid: Man kan godt blive noget chokeret over at læse debatindlægget i avisen Danmark 6. marts om tilliden til de udenlandske læger.

Her skøjter Kurt Espersen m.fl. nemlig let og elegant henover de massive og uhyggelige problemer, der er med rigtig mange udenlandske læger.

Der findes dygtige udenlandske læger. Men det er vigtigt at skelne mellem, hvor de kommer fra, og hvor de er blevet uddannet.

Danmark har for øjeblikket omkring 1700 udenlandske læger. Af dem kommer ca. 900 fra ikke-vestlige lande. Og de er blandt disse ca. 900 - som TV-udsendelserne også dokumenterede, at der tilsyneladende er rigtig mange læger, som ikke har de allerbedste kvalifikationer.

Når næsten halvdelen af ikke-vestligt uddannede læger åbenbart dumper til en eksamen, og en stor del af dem der består, kun har fået de laveste mulige karakterer, så er det naturligvis yderst betænkeligt! Jeg tvivler stærkt på, at Kurt Espersen m.fl. selv ville lade sig behandle af en af disse læger. Men han mener åbenbart, at de sagtens kan bruges til danske patienter?

Danske patienter skal ikke behandles af andenrangslæger; det er fuldstændigt uhørt og uacceptabelt. De fleste af de 900 læger fra de ikke-vestlige lande, burde aldrig nogensinde været blevet ansat her i Danmark. Når Kurt Espersen m.fl. så nævner patienttilfredshedsundersøgelser, kan man kun rynke på næsen. For ofte får man jo svar, som man har spurgt! Måske ved mange heller ikke, at de reelt er blevet fejlbehandlet på sygehuset? Og hvis der er patienter, der evt. er døde af en fejloperation, så kan man jo ikke spørge dem!

Årtiers forfejlede sundhedspolitik burde ikke gå ud over de danske patienter. Det skriger simpelthen til himlen, at Danmark bruger store ressourcer og pengebeløb på at uddanne læger, som bagefter rejser herfra, uden at Danmark får nogen gavn af at have uddannet dem. Og så kan vi i stedet få meget tvivlsomme læger fra underudviklede lande, som i stort omfang nærmest ser ud til at være blevet ansat på deres glatte ansigt.