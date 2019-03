Dansk natur er blevet et hospice for døende arter

Klima: Der er næppe nogen, der er mere begejstrede end Alternativet over udsigten til et folketingsvalg, hvor klimaet og miljøet kommer højt på dagsordenen.

Klimakrisen er den suverænt største trussel mod livet på jorden, som vi kender det, og derfor er det selvsagt bydende nødvendigt at sætte gang i en seriøs grøn omstilling. Det er bl.a. derfor, at Alternativet går til valg på et regeringsprogram, som bl.a. indeholder 80 mia. kr. til grøn omstilling, flere havvindsmølleparker og et mål om at gøre Danmark fossiltfrit senest i 2035. For kun ved at hæve ambitionerne, vil det lykkes at sænke klimabelastningen nok og bidrage til en verden fri for klimakrise.

Samtidig er det vigtigt for mig at slå fast, at et ægte, grønt valg ikke kun skal handle om klimaet. Et grønt ægte valg skal også handle om natur- og biodiversitetskrisen. Den frie, vilde natur og biodiversiteten er ekstremt truet i disse år. Både i Danmark og verden. For nylig viste et omfattende, udenlandsk studie, at en stor del af verdens insekter risikerer at forsvinde inden for kun 100 år. FN's chef for biodiversitet har tidligere omtalt udviklingen som "den stille dræber", mens videnskaben har valgt at betegne den tid, vi befinder os i lige nu, som "den sjette masseuddøen" - prøv lige at tænke at tage ind, hvor vild en betegnelse, det er, den sjette masseuddøen!

Her i Danmark mærker vi bestemt også, hvordan planter og dyr dør og forsvinder i et uhørt højt tempo. F.eks. er 11 arter af dagsommerfugle forsvundet de sidste 50 år. Storken, stæren og kirkeuglen er også næsten væk, mens bestanden af sanglærker og viber er faldet med henholdsvis 65 og 76 pct. siden 1976.

Billedet forstærkes kun endnu mere af tal fra Danmarks Biavlerforening, som viser, at vi mistede cirka hver femte bifamilie sidste år, og senest har det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana) konkluderet, at de danske skove har det elendigt.

Sandheden er, at vores natur har udviklet sig til en form for hospice for døende arter. Hensynet til naturen har i årtier været underlagt hensynet til økonomien og industrien. Det har medvirket til at skabe et rigt land med stor velstand, ja, men desværre også en fattig natur. Sammen med Bangladesh er vi det mest opdyrkede land i verden, og industri og erhverv har været med til at fortrænge dyr og planter og ødelagt økosystemer. End ikke i vores nationalparker er vi i dag i stand til at yde den beskyttelse, der skal til for at passe ordentligt på naturen. Tænk bare på, hvordan naturen i parkerne ofte ligger side om side med sprøjtede marker, byer og erhverv.

Fraværet af en seriøs naturindsats i Danmark er lige så fremtrædende, som den er pinlig. Men det skal der laves om på. Derfor foreslår Alternativet, at vi her i landet prøver noget nyt, men egentlig ganske ukontroversielt: At vi begynder at føre naturpolitik på naturens præmisser. I en tid, hvor det meget populært at tale om paradigmeskifte, vil jeg derfor gerne foreslå et paradigmeskifte i naturpolitikken, der sikrer, at samfundet i højere grad indrettes i balance - i stedet for konkurrence - med natur, miljø, klima og dyreliv.

Hvordan gør vi det så? I vores regeringsprogram har vi bl.a. foreslået, at naturen skal have sin egen minister, og at naturen skal tildeles juridiske rettigheder. Det sidste har man allerede indført i lande som Bolivia og Ecuador, men også i staten Pennsylvania i USA, hvor det bl.a. har været med til at forhindre fracking.

Derudover er der især tre ting, som Alternativet foreslår nu og her:

For det første foreslår vi, at al statsskov skal udlægges til naturskov/urørt skov. Det er ganske enkelt alt for uambitiøst, at regeringen tror, at den kan løse krisen ved at udpege 13.000 hektar skov, som over 50 år skal omlægges til biodiversitetsskov. Derfor stiller Alternativet nu forslag til Folketinget om at udlægge samtlige 107.000 hektar statsskov til urørt skov, hvilket indebærer et opgør med den dobbeltrolle, som Naturstyrelsens i dag har, hvor den reelt tjener penge på at fælde de træer og skove, som den i første omgang er sat i verden for at beskytte.

For det andet foreslår vi, at der oprettes en naturzone på 20 pct. af Danmarks areal. Den danske natur mangler frem for alt plads og sammenhæng. Det kan vi forholdsvis let løse ved at udlægge statsskov til urørt skov og ved at øremærke større arealer til natur og biodiversitet.

For det tredje foreslår vi, at naturindsatsen i vores nationalparker forbedres markant. I dag er det helt normalt, at nationalparker som Kongernes Nordsjælland og Mols Bjerge indeholder sprøjtede marker, byer og erhverv. Det ville være helt utænkeligt i udlandet, og derfor foreslår vi, at det skrives ind i nationalparkloven, at Danmark skal leve op til de internationale standarder, som gælder i mange andre lande, fx Norge og SverigeAfslutningsvis har jeg lyst til at understrege, nok engang, hvor glad jeg er ved udsigten til, at vi får et folketingsvalg med stort fokus på klima og miljø. Vores børn og børnebørns fremtid er ganske enkelt afhængig af, at vi hurtigere får omstillet samfundet fra sort til grøn energi, så vi reducerer den globale udledning af CO2. Derfor glæder det mig oprigtigt talt, at flere og flere partier er begyndt at kaste sig seriøst ind i klimakampen. Hvem skulle have troet det, for bare fire år siden?