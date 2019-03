Dansk landbrug som skydeskive for negativ omtale: Hold nu op med at svine os til

Det er egentlig meget sigende, at det er stort set de samme usandheder, fordrejelser og floskler, der gang på gang bruges af de såkaldt grønne NGO-organisationer, politikere m.fl. i forskellige medier om os, der driver moderne landbrug i Danmark. En nylig undersøgelse viser, at kun 10 pct. af befolkningen er meget negativt indstillet over for måden, vi driver landbrug på, men at disse til gengæld fylder meget i medier, debatter mm.

I kritikkernes kamp for at overgå hinanden bruges mange selvopfundne og meget negativt værdiladede ord. "Burgrise" er forkert - grise går i stier i stalde. Man siger da heller ikke "burbørn" om børn, der sidder i et klasselokale en hel dag. Men en kanariefugl sidder i bur. "Industristalde og industrilandbrug" er også mærkværdige ord. Små skoler, der er lagt sammen til store, kaldes da ikke "industriskoler" - nej, de sammenlægges, fordi det er billigere i drift, og fordi børnene får fagligt dygtigere lærere. Små sygehuse nedlægges, og der laves ikke "industrisygehuse", men SUPER-sygehuse, så lægerne kan specialisere sig, og vi får den bedste behandling der. Nøjagtig det samme med mindre landbrug, der samles til SUPER-landbrug, flere stalde ved siden af hinanden med dygtige ansatte til at passe hver enkelt gris lige netop i den afdeling, som de er specialister i. For øvrigt er det meget nedværdigende for en rigtig masse unge grisepassere, der har taget en lang uddannelse, når de gang på gang skal læse om, at "grisene udsættes for tortur og mishandling". Tænk nu over, næste gang der er behov for at højne sig selv over andre menneskers arbejde, at det er arbejdsomme mennesker, som bruger hele deres dag på, at grisene får et så værdigt og godt liv som muligt.

Og så al snakken om at kastrere hangrise og kupere grisehaler. Grise kastreres altså for forbrugernes skyld, fordi der kan forekomme grim ornelugt/smag i ca. 5-10 pct. af kødet (økologisk ca. to til tre gange så højt), og det vil forbrugerne ikke acceptere. Så hvem er lige de onde mod grisene? Der er forsket rigtig meget i mange år for, at grisene kan slippe for indgrebet, og landmændene for dette trælse job. En dag lykkes det forhåbentlig at finde en løsning uden kastration, som forbrugerne kan acceptere og vil betale for. Men indtil da er landbruget gået frivilligt foran, så fra 2019 lokalbedøves alle grise inden kastration. I øvrigt endnu en belastende omkostning, der også dækkes af landmanden selv. For øvrigt: Hvilke af disse foreninger går først ud og siger: "Vi vil godt anbefale danskerne at spise u-kastrerede grise af hensyn til dyrevelfærden, pyt med at en enkelt flæskesteg lugter fælt".

Så kære forbrugere: Husk nu, at landmænd og deres ansatte har dyrene opstaldet efter meget stramme regler og krav, som er udformet af forskere, dyrlæger, embedsfolk, politikere og landbruget, og heldigvis meget af det på europæisk plan, så vi har lige vilkår at arbejde under i alle lande. Alle besætninger har besøg af dygtige og ansvarsfulde dyrlæger og konsulenter næsten hver måned. Derudover kommer der uanmeldt kontrol af statens dyrlæger og embedsfolk. Og ja, det giver en bemærkning en gang imellem, men det er jo med til at sikre, at alt holdes på et højt niveau. Har selv prøvet at få en bemærkning for, at der en gris for meget i en sti. Men på et sygehus er det jo heller ikke alting, der er perfekt, og det sker da også, at patienter må ligge på gangen, indtil der er en stue ledig. Så lad nu være med at skyde på landmændene, hver gang der skal snakkes ellers skrives om dyrevelfærd. Vi følger samfundets regler, og forbrugerne får det, I betaler for. I skolerne ved alle, at det var meget bedre for børnenes indlæring og trivsel, hvis der kun var 18 elever i hver klasse. Alligevel er der op til 30 i hver klasse - for det er økonomisk optimalt. Men det er da heller ikke lærernes skyld - det er da også noget, samfundet har bestemt. For de kæmper det bedste, de har lært for børnene, ligesom landmændene knokler for, at dyrene har det godt.

Jeg og andre landmænd tåler gerne kritik og vil meget gerne deltage i debatten om, hvilken vej dansk landbrug skal følge fremover, men vi vil ikke gentagne gange svines til med usandheder, fordrejelser og floskler I jeres forsøg på at fremme jer selv eller sælge flere medlemskort i en eller anden medlemsdrevet forening. Lad os hellere sammen finde forståelse og løsninger på de meget forskellige tilgange, som landbruget og det øvrige samfund har til, hvad der er normalt og naturligt. Vi er afhængige af hinanden, så lad os udnytte vores forskellige kompetencer til at få det bedste ud af fremtidens fødevareproduktion.