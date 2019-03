Dansk Industri: Derfor er Als-Fynbroen et relevant projekt

Bro: Den seneste tid har Jysk Fynske Medier sat Als-Fynbroen på dagsordenen. Det er glædeligt i mine øjne. For det er godt med fokus på fremtidens infrastruktur. Og i Dansk Industri mener vi, at Als-Fynbroen er et meget perspektivrigt projekt, som det i den grad er værd at snakke om.

Derfor har vi i DI's investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030 broen på vores liste over brugerbetalte projekter, som i de kommende år bør undersøges nærmere og være med i puljen, når vi diskuterer fremtidens infrastruktur. Hvorfor? Fordi Als-Fynbroen lever op til flere af de kriterier, vi mener er vigtige, når det kommer til nye infrastrukturprojekter. Nogle af de kriterier er blandt andet, at de bidrager til et mere sammenhængende Danmark, øger robustheden i infrastrukturen og har god effekt på samfundsøkonomien.

Als-Fynbroen vil uden tvivl kunne bidrage til, at Danmark hænger bedre sammen. Den vil forbinde to landsdele, som i dag er adskilte, og rejsetiden mellem Øst- og Vestdanmark vil blive reduceret betragteligt.

Der er også god samfundsøkonomi i projektet, viser undersøgelser, som Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner har fået udarbejdet. Samtidig vil en Als-Fynbro kunne bidrage til at gøre forbindelsen mellem Sjælland, Fyn og Jylland mere robust. I dag er der intet alternativ, hvis E20 eller Lillebæltsbroen bliver lukket eller ramt af lange køer. Det alternativ vil en Als-Fynbro kunne levere.

Jeg har set, at nogle afskriver Als-Fynbroen ved at kalde det et fremtidsprojekt. Det er helt korrekt, at Als-Fynbroen ikke er et her-og-nu-projekt, men et projekt for fremtiden. Men det er jo ikke negativt. Og det betyder ikke, at det er irrelevant at diskutere broen nu.

Det er vigtigt, at vi i debatten om infrastruktur og mobilitet ikke kun fokuserer på den korte bane. Vi skal også løfte blikket og give plads til visionerne.

I DI anbefaler vi, at Als-Fynbroen indgår som led i en samlet strategisk analyse af, hvordan vi fremtidssikrer trafikbetjeningen mellem Øst- og Vestdanmark. Selv om en fast Kattegatforbindelse er inden for rækkevidde, giver det fortsat mening at gennemføre en sådan analyse.