Dansk Folkepartis ældrebluff: Ældrecheckens magi er forvitret

DF: Mens Dansk Folkeparti tilsyneladende taber terræn i meningsmålingerne, har Facebook og andre medier været fyldt med folkepensionister, der tidligere har stemt på partiet, men nu vender det ryggen.

Dets ry som de ældres er ramponeret før folketingsvalget.

Det måtte komme. På et eller andet tidspunkt måtte det vel stoppe, at DF kan ikke blive ved med at "køre den hjem" på partiets slagnummer over dem alle - ældrechecken. Lige siden den blev indført, har man nemlig fremmet, sikret og stemt for politik, der bestemt ikke har været til gavn for landets folkepensionister.

Og DF lagde ikke stemmer til, da den socialdemokratiske regering i 2012 samtidig med en forhøjelse af pensionstillægget, forhøjede ældrechecken med 40 pct. (selvom DF til valget i 2011 havde ført usand skræmmekampagne, hentet ud af den blå luft, om at S ville afskaffe den).

Det mere end pinlige forløb omkring boligydelsen ved forrige finanslov vil mange huske. Ligesom Ekstra-Bladet sidste år dokumenterede, at DF har været med helt i front , når det gælder nedskæringer på ældreområdet ude i kommunerne.

Mange med et godt socialt hjerte har gennem årene stemt DF. Men så ser man, hvordan Tulle praler at have at have skaffet en folkepensionist 17 kroner mere om måneden, og i samme anledning sikrer en blå finanslov, der betyder, at ældre- og børneområdet underfinansieres i de næste år med 1,5 mia. kr.

Jeg tror, partiet må indstille sig på en øretæve fra ældre vælgere ved det snarligt forestående folketingsvalg. Og måske er der grund til at citere DF's Søren Krarup fra BT i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2010, hvor han sagde om ældrechecken, som han var imod, men som DF jo brystede sig af: "Ja, det er rigtigt, og det er nok mest en politisk-taktisk ting. Skal man være kynisk, kan man sige, at det formodentligt har drejet sig om at få flere vælgere til at stemme på Dansk Folkeparti og sikre en borgerlig regering".

Man husker, at DF,s ledelse dengang ikke ville kommentere eller irettesætte Krarup. Skaden var vist heller ikke så stor dengang; men måske er det den arbejdsdeling i dansk politik, der nu er ved at ryge ind i problemer?