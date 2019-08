Dansk Erhverv om udlicitering i kommunerne: Der er plads til forbedring

Debat: Byrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen (K) spørger her i avisen, hvorfor Middelfart Kommune udbyder færre kommunale opgaver end tidligere. Som Weiss-Pedersen også bemærker, så ligger Middelfart tæt på landsgennemsnittet, men der er stadig rum til forbedring.

Skal man have bygget en ny carport, er det helt oplagt at indhente tilbud fra flere håndværkere, så muligheder, pris og gode ideer står klart frem.

Kommunerne bør gøre det samme i forhold til konkrete opgaver, så grundlaget for innovation og frembringelsen af nye løsninger er til stede.

Erhvervslivet har en vigtig rolle at spille i at sikre fremtidens velfærd, og skal hjælpe til at finde gode klimaløsninger og skabe mere værdi for pengene.

Fra Dansk Erhvervs side opfordrer vi til, at kommunerne i højere grad benytter sig af muligheden for inddrage private aktører.