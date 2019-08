Dannelse. Læs din avis

Læserbrev: Fed fortjeneste til Facebook i milliardstørrelse, men de slipper med ca. 10 procent i skat, og giver kun få mennesker arbejde i Danmark. Næsten endnu værre er det med tv-reklamer, hvis skatteregler jeg ikke kender, men kun kan gisne om.

Trist at se os danskere blive "sorteper" i viden og adfærd, når at de ikke læser aviser, men ser film og atter film, næsten alle med reklamer.

Ved selskaber har det rystet mig, at selv akademikere ikke læser bøger og aviser, så de, efter mit skøn, alene har en viden som en ung teenager, der ryger og drikke sig hønefuld, nu allerede fra om torsdagen. Endnu kun et mindretal, for heldigvis er flertallet af vore unge dygtige og målrettede deres fremtid.

Jeg kunne ønske mig, at alle landets aviser gav 50-75 procent rabat på aviser til unge, der ikke bor hjemme længere. Aviser er kultur, og det er bevist igen og igen, at avislæsere har en højere IQ, og det er også dem, der får de bedst lønnede job i erhvervslivet.

I min erhvervstid spurgte vi de unge, om de røg under fem cigaretter om dagen, samt om de alene læste Ekstrabladet. Ved bekræftelse blev de ikke ansat.