Danmarks nye fattigdom - og det personlige ansvar

Information kørte for nylig en artikelserie under overskriften "Danmarks nye fattigdom". Fokus var flygtningefamiliers vilkår efter indførelsen af integrationsydelsen, og man havde interviewet fire syriske familier.

Jeg synes, at det er et relevant emne. For jeg går op i både sociale forhold og integration.

I artiklen mødte jeg disse fire historier:

En enlig mor med to sønner, der fortalte, at hendes rådighedsbeløb var så lille, at hun var nødt til at skære kraftigt ned på alt. Hun blev nødt til at sige nej både til at holde fødselsdag for sin store søn og klaverundervisning til den mindste søn.

En enlig far på 40 år, der levede med sine to sønner på henholdsvis 14 og 16. Familien havde boet knap fire år i Danmark, og faderen havde ikke arbejde. Han fortalte om, at han ikke kunne spare mere og end ikke kunne finde 400 kroner til den ene søns skoletur.

En enlig mor til fem, som var alvorligt syg og under behandling. Hun havde ligeledes svært ved at klare sig økonomisk. Der var for eksempel ikke råd til nyt tøj til børnene.

En familiefar, som var i arbejde og som forsørgede kone og tre børn med supplerende støtte fra kommunen. Han kunne ligeledes berette om en stram økonomi, der ikke gav plads for til udflugter og oplevelser for børnene.

Fælles for alle fire var en beretning om at føle sig isoleret og uden for fællesskabet, fordi økonomien satte grænser. Og så havde de meget fokus på begrænsningerne for børnene.

Når man selv er mor, kender man godt følelsen af, at ens børn helst ikke skal føle, at de ikke kan det samme som andre børn og ikke får de samme ting. Og lige muligheder er vigtige for børn. Det er vigtigt, at børnene får et godt liv som en forudsætning for at klare sig godt som voksen og blive en aktiv del af samfundet.

Så jeg forstår godt mange af de bekymringer, som fremkom i artiklen. Til gengæld er der en række andre ting, som jeg ikke kan forstå:

Jeg er uforstående overfor, at tre ud af fire omtalte i artiklen, som var i deres bedste alder og ikke havde væsentlige helbredsmæssige problemer, overhovedet ikke kunne se den økonomiske situation som en motivation for at komme i arbejde. Samtidig undrer det mig, at kommunerne ikke gennemtvinger forskellige beskæftigelsesforløb og i øvrigt bruger netværket af virksomheder til at sikre, at der skabes en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det virker altså også på motivationen. Integrationsydelsen kan helt klart ikke stå alene.

Og overordnet savnede jeg én ting i artiklen - og det savner jeg ofte også i lignende beretninger: Jeg savnede det personlige ansvar, som kunne pege på en løsning. Hvorfor spurgte journalisten ikke "hvorfor er du ikke i arbejde? Og hvad skal der til for at du kommer i arbejde?"