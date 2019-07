Danmark er verdensmester i siesta

Læserbrev: Vi har altid ment, at spanierne var dovne. Alting var lukket mange timer i døgnet om sommeren. På grund af varmen ved middagstid.

Det er vel forståeligt nok, men hvordan kan den sydeuropæiske stil forplante sig så solidt i vores nordiske klima?

Det er også svært at forstå, men jeg er nødt til at sige, at hvis man prøver at få noget virkeligt betydende eller noget lovpligtigt igennem, skal man i hvert fald ikke gøre det i ugen før danskernes ferie; være det sig efterårsferie, vinterferie eller (gud bedre det) sommerferie.

Eksempel: Hvis skattevæsenet siger, at du skylder 50.000 kroner i juni, og du ved, det er en fejl, så kan du ikke kontakte dem i fire uger - for de er på ferie. Jeg har prøvet det. Hvordan kan et så vigtigt led i hele det danske velfærdssamfund overhovedet holde fri?

Jeg har haft virksomhed i 30 år og vi holdt aldrig fri. Hvis der var kunder, så var vi der. Skat har altid kunder, men de holder fri - for nogle afdelingers vedkommende - i seks uger. Det holder ikke en meter i min verden. Hvad synes I, mine medborgere?