Dan Jørgensen lyver om landbruget

Miljø: Utroligt, så meget "grøn" varm luft, Dan Jørgensen skulle have sluppet ud i sit indlæg i Avisen Danmark 6. marts. Typisk en politiker, som skal ud at fiske stemmer igen. Så slynges der ud til højre og venstre med dårligdomme og usandheder om alle andre og lovprisninger af det, man selv står for. Og Dan Jørgensen er en sand mester i denne disciplin.

Som aktiv moderne landmand er det slående, at landbruget endnu engang skal misbruges i din jagt på grønne stemmer. Du klandrer Venstre for at gøre noget godt for landbruget uden hensyn til miljøet og påstår: "Man vedtog en landbrugspakke, der betød, at landbruget nu kunne sprøjte og gøde løs. Forleden fik vi så dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede".

Intet i landbrugspakken handler om sprøjtning. Intet! Dan, det er direkte løgn, at vi "sprøjter løs" og pinligt, at du ikke ved det. Vi er stadig underlagt verdens strengeste krav til godkendelse og betaler oven i købet en betydelig strafafgift for at bruge de fuldt lovlige planteværnsmidler.

Med hensyn til gødningen er det også usandt, at vi bare kan "gøde løs". Der er stadig kvoter på, hvor meget vi må bruge, med kontrol og indsendelse af regnskab - samt bøder, hvis vi bruger for meget.

Nu må vi igen bruge den næring til planterne, som de bortfører fra marken. Derved udpiner vi ikke længere jorden for næring. Så nu kan vi aflevere en næringsrig jord til vore næste generationer, og vi lagrer også meget mere CO2 i jorden på den måde. Vore kornafgrøder og græsmarker er nu blevet så velnærede med CO2-venligt protein, at vi kan spare importen af flere hundrede tusind tons proteinrig sojaskrå til fodring af grise og køer fra Sydamerika. Og vi er stoppet med at importere korn til øl- og brødproduktion fra Tyskland, fordi vores eget korn nu er blevet så nærende, at det kan bruges igen. Win-win og i dén grad klimavenligt.

Og husk så lige, at jo mere velnærede planter vi har, jo mere kulstof kommer der i jorden, så derved optages der mere CO2 i planter og jord - faktisk er der forskere, som har beregnet, at vi kunne fjerne hele Danmarks CO2-overskud ved at øge kulstofmængden i jorden ganske lidt. Tænk sig, i Tyskland arbejder forskere og embedsfolk sammen med landbruget og vejleder dem i den nyeste forskning omkring kulstof. Hvad venter I dog på?

Så skriver du, at det er "dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede" uden at skrive, hvor du har det fra, og hvad det er, I frygtede. Jeg kan så gætte på, at du frygtede, at både landbruget og naturen fik det bedre, især når du har opdaget, at det er dumt, I ikke var med til at gennemføre disse tiltag.

Og hvis du mener den Novana-rapport (om miljøets tilstand), der lige er udkommet, står der på side 7: "Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og de kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare- og landbrugspakken i 2015. Kvælstoftilførslen med nedbør er indregnet i den samlede kvælstoftilførsel fra land og har været på samme niveau de seneste knap ti år. "

Omkring grundvandets nitratindhold side 8: "I 2017 var den målte gennemsnitsværdi i det iltholdige grundvand på det hidtil laveste niveau i overvågningsperioden".

Det er så det, "som vi var mange, der frygtede" - vi andre glædes over det!

Hvorfor skal vi betale til både Aarhus Universitet, GEUS og Miljøstyrelsen for at lave dyre videnskabelige rapporter? Fyr disse mennesker, når politikerne alligevel er klogere og laver politik uden om disse lærde folk. De penge, vi sparer, kan I bruge på ældreservice - der er I jo også klogere.

Så Dan Jørgensen, virkeligt dumt at anklage andre for at lyve, når du selv omgås sandheden så lemfældigt.

PS: Godt, at Socialdemokratiet vil udfase fossile brændstoffer allerede om 26 år og ikke om 31 år som alle de andre. Det skal helt sikkert nok redde kloden og give en masse stemmer.