Dan Jørgensen har sin egen virkelighed

I 2009 gik Dan Jørgensen (S) ud i medierne med en voldsom kritik af dansk pelsproduktion og foreslog samtidig en total nedlukning af alle danske minkfarme. Han var på det tidspunkt medlem af Europaparlamentet, og jeg ringede til ham i Bruxelles og spurgte ham, hvilke minkfarme han havde besøgt, og hvordan hans oplevelse havde været. Det viste sig, at han aldrig nogensinde havde besøgt en minkfarm. Han baserede, fortalte han, sin "holdning på videnskabelige data."

Efter samtalen med ham skrev jeg et debatindlæg under overskriften: "Et par gummistøvler til Dan Jørgensen" - en opfordring til ham om, at begive sig ud i virkeligheden forud for sine uigennemtænkte politiske forslag. Heldigvis blev hans forslag aldrig til noget.

Hvorfor nævne det nu - ti år senere? Fordi det desværre er relevant: Dan Jørgensen sidder fortsat fastklistret til en taburet i et elfenbenstårn, hvorfra han læser til sig til sin virkelighed, så han ikke får snavsede sko.

Han ytrede endnu en af sine holdninger i et debatindlæg her i avisen den 6. marts. I sædvanlig skinger stil langede han ud efter Venstres miljø- og klimapolitik.

"Regeringen lyver om miljøet. Deres politik - og i særdeleshed deres intentioner - er stadig sortere end en brøndgravers bagdel," skrev han blandt andet.

Det paradoksale er, at mens Dan Jørgensen kaster om sig med beskyldninger mod andre partiers miljø- og klimapolitik, så er han selv medvirkende til ét af de mest brutale overgreb mod vores fælles natur. Socialdemokraternes klimapolitik er ikke grøn. Den er, for at benytte Dan Jørgensens egen retorik, "sortere end en brøndgravers bagdel."

Sammen er SF, De Radikale og Det Konservative Folkeparti fastholder Socialdemokraterne, at der skal etableres enorme havmølleparker tæt ved de danske kyster. Partierne, der alle ynder at kalde sig grønne, er dermed i gang med at gøre voldsom skade på natur og landskaber for at skaffe vedvarende energi. Det er muligt at flytte møllerne betydeligt længere ud på havet og få samme mængde vedvarende energi, men det ønsker partierne ikke. Det er for dyrt, mener de, og sætter dermed profit over vores fælles natur.

I Vestjylland har protesterne været massive og langvarige. Ingen er imod vindmøller, alle bakker op om mest mulig vedvarende energi og en grøn omstilling, men det skal ske under hensyntagen til vores enestående naturværdier.

Men Dan Jørgensen og hans parti vender det døve øre til både protester og relevante argumenter. Det er meget lidt imponerende, at de mennesker, der står bag beslutninger med massiv påvirkning på værdifulde naturområder i Danmark, efterfølgende ikke er åbne for dialog.

Derfor er der heller ikke, mener jeg, grund til at lade sig imponere over Socialdemokraternes "grønne fremtidsfond med 20 milliarder kroner." Hvad nytter det, at Dan Jørgensen og Socialdemokraterne vil sætte penge af til at etablere mere natur, når de samtidig - af økonomiske årsager - afviser at tage hensyn til den enestående og værdifulde natur, der allerede findes og som er betydningsfuld for mange mennesker?

Hvordan skal vi som vælgere kunne tage et parti alvorligt, når det siger, at det vil sætte milliarder af til et grønnere Danmark, mens det for at spare beskedne beløb industrialiserer vores kyster?

Inden længe har vi et folketingsvalg; valgkampen er for længst skudt i gang, og partierne kappes om at være de mest grønne. Men præcis som i 2009 kender Dan Jørgensen ikke til virkeligheden. Til gengæld er hans snøresko sikkert både pæne og uplettede.