Dagpengeretten er ikke evig

Læserbrev: Til Grete Næsby. Som jeg skrev, kan man ikke bare sige nej tak til et job, ligesom man heller ikke bare kan melde sig på kurser som ledig, det er der også ret skrappe krav til. Vi kan sagtens være enige om, at kan man ikke finde arbejde inden for sit fag, så må man søge andet, hvilket kommer helt af sig selv, da dagpengeretten ikke er evig, faktisk ikke mere end to år.

Det er muligt, at servicebranchen gerne vil have folk. Det er jeg også overbevist om de får, når de slår stillinger op, eller kontakter jobformidlingen. Det har vist sig flere gange, at når arbejdsgivere påstår, de ikke kan få arbejdskraft, ja så passer det ikke, når fagforeninger har fulgt op på det. Der er helt givet brancher, der mangler folk, men det er uddannet arbejdskraft, de mangler. Er man ufaglært, så er uddannelse bestemt vejen frem til et varigt arbejde.

Hvis du undersøger ledigheden blandt seniorer, så vil du se, at de har mere end svært ved at komme i job, hvis først de mister deres arbejde, medmindre de besidder nogle meget attraktive kompetencer/uddannelser. Hvis det var så simpelt, så ville der ikke være behov for seniorjob i det omfang, der er. Selvfølgelig skal man yde for at kunne nyde, men med den størrelse dagpenge har i dag, så er der ikke mange, der ønsker at loppe den af hjemme ret længe.