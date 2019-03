En ny vedtagelse i EU vedrørende udlændinges ret til dagpenge i Danmark fylder stort set ikke noget i aviser og tv-nyheder, selvom det er en bombe under vores velfærdssystem. Den nye forordning gør det muligt for den såkaldte frie vandring på tværs af grænser indenfor EU, så man kan få dagpenge blot efter en måned. Der er ingen tvivl om, at eksempelvis østeuropæere vil flokkes om det danske tag selv-bord, da det efter al sandsynlighed er mere eftertragtet end hjemlandets.

Dette er en nyhed, som diverse medier ikke finder relevant at bringe op. Det skal ses i forhold til den mediedækning, som Folketingets formand har fået for at bortvise et medlem fra salen, fordi det pågældende medlem havde et fem måneder gammelt spædbarn med. Formanden har - uanset nye tider - handlet korrekt. Kunne man forestille sig en kvindelig bestyrelsesformand i en international koncern medbringe sit spædbarn til et vigtigt møde - eller en kvindelig læge under en operation?

Det er, som om embedet som folkevalgt ikke tages særligt alvorligt.