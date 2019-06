Dårlig kommunikation i Uenige Sammen

Læserbrev: DR's projekt "Uenige Sammen" (relateret til valget til Folketinget) kulminerede søndag 2. juni 2019. Et interessant projekt (og koncept), hvis formål det var (er?) at sikre den gode dialog og samtale mellem personer, der har ganske forskellige holdninger. Personligt er jeg yderst begejstret og glæder mig følgelig over, det den 25. maj 2019 tildeltes LIVIAfondens nyindstiftede dialogpris. Netop med begrundelsen, at det fremmer dialog og bygger bro.Men alt det gode ved koncept og projekt blev i høj grad ødelagt af et andet, i sammenhængen væsentligt, aspekt. Nemlig den kommunikation og anvendte retorik, man fra DR's side gjorde gældende overfor de tilmeldte personer - i særdeleshed over for os, der mistede den oprindeligt tildelte samtalepartner. Mangelfuld og katastrofal kommunikation, hvilket kan undre, eftersom der er tale om kommunikation fra en af mastodonterne i det danske mediebillede. Troede, man lærte om kommunikation på journalistuddannelserne.Efter jeg fredag 31. maj 2019 først på aftenen fik det endelige dødsstød (ja, jeg kom ikke til at deltage), havde jeg behov for kontakt til DR's ansvarlige. Imidlertid blev der ikke svaret - i skrivende stund (2. juni 2019 kl. 13) er der stadig ikke svaret. Det kan sådan nogenlunde sidestilles med, at en sognepræst ikke vil afvikle gudstjeneste juleaftensdag, fordi det er juleaftensdag. Eller at brandvæsenet ikke vil rykke ud til ildebrand nytårsaften, fordi brandfolkene skal fejre nytårsaften.Trist, den dårlige kommunikation kom til at overskygge det i øvrigt fantastiske koncept og projekt. Fra min side skal opfordres til, man - hvis en gentagelse kommer på tale - lader folk fra DR Kommunikation og Presse sikre, at kommunikation og retorik er i orden.