På kultursiderne omtales 4. marts den kommende internationale Carl Nielsen-konkurrence i Odense. Og i medierne tales om den farlige mæslinge-epidemi. Hvad har det med Carl Nielsen at gøre?

Jo, det viser igen en utrolig side af den store komponist. I "Min fynske barndom" skriver han, at han som seks-årig fik mæslinger og lå i sengen - formentlig uden lægehjælp. Hans far var som musiker væk en længere tid, og Carl kedede sig. Moderen tog faderens 3/4-violin ned fra væggen og opfordrede ham til at prøve at spille på den i sengen. Hun satte sig ved siden af sengen og stoppede og lappede deres tøj, mens hun sang nogle melodier, som Carl skulle lære at spille på violinen. Når Carl ikke kunne ramme tonen, sagde hun:"Nej, hør nu efter" og gentog til melodien var på plads.

Carl nævner én melodi, "Dybt i havet", som moderen sang med en drømmende stemmeklang - som om hun længtes efter noget. Sangen er fra Johan Ludvig Heibergs Elverhøj/Kuhlaus romance "Havfruen og Klintekongen".

Det var altså hans mor, der startede Carls fantastiske udvikling i Nørre Lyndelse.