DF's djævelske dødsstød til en radio, der fornyede sit medie - og den politiske satire

På kant: I dag som i tiden op til Systemskiftet i 1901 er der hektiske værdi- og kulturkampe. Dengang om folkebibliotekerne og i dag om radioen. Og der er faktisk gode grunde til, at mange magthavere har været skrækslagne, siden Johann Gutenberg opfandt trykpressen og Nikola Tesla radioen. Det var opfindelser, der skabte massemedierne, som kan provokere opfattelserne af, hvordan verden ser ud - eller bør se ud - og som kan udfordre både elite og autoriteter på en hidtil uset måde.

I 1899 havde en kulturradikal præst, Anton Jensen i Harboøre, samlet ca. 1.000 bøger i sit folkebibliotek. Bøger, som han ønskede skulle bringe oplysning til de indremissionske kredse. Bøgerne blev opbevaret i præstegården. Men 31. oktober 1899 slog lynet ned i gården. Den udbrændte totalt. Indre Mission holdt en uge efter branden et efterårsmøde i Harboøre, hvor en af de tilstedeværende præster - Carl Moe - takkede i en bøn Gud for, at lynet slog ned og brændte bogsamlingen. Carl Moe var den præst, der i 1893 holdt begravelsestalen over 49 døde fiskere i Harboøre. Han sendte kun de hellige fiskere til himmels. De resterende røg et andet sted hen.

I 2019 havde Radio24Syv på otte år formået at etablere en velfungerende, original og udfordrende taleradiostation og fornyet den politiske satire.

Det bryder DF sig ikke om, og med et argument om radioens "københavneri" har man lagt pres på regeringen. Men det efterlader én med mistanke om, at Dansk Folkeparti i virkeligheden er utilfreds med radioens redaktionelle linje. Jeg håber ikke, det sidste er tilfældet - for så er det mere end en tragedie.

Summa summarum: Dansk Folkeparti har nu - uden Guds hjælp, men med tak til regeringen - djævelsk leveret dødsstødet og slået radiokanalen ihjel. Det er det samme flertal i Folketinget, der vil sende børn af Syrienkrigere til helvede ved at fratage dem muligheden for at blive danske statsborgere. Tro uden tvivl er farlig.