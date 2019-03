På kant: SF vil investere 50 milliarder i flere og bedre tog, busser og letbaner og gøre det endnu mere tillokkende at cykle. Der er fremtid og perspektiv i at lægge transporten om. Desværre dropper Dansk Folkeparti nu aftalen om Togfonden, og går i stedet i sammen med højrefløjen om at strø flere penge ud til asfalt. Flere penge til flere og flere veje, der betyder flere og flere biler.

Dansk Folkeparti kunne ikke holde til presset fra regeringen, og endte med at ryste både på hænderne, og i bukserne. Trist for alle, der ønsker et Danmark, som hænger sammen med holdbare fremtidssikre kollektive løsninger. Det viser forskellen mellem venstre og højre.

Vi skal have et driftssikkert system for "roadpricing". Det vil sige beskatning af kørslen alt efter, hvor man kører. Bilkørsel i f.eks. Thy, Langeland og Samsø kan være gratis, mens det koster en afgift at køre midt i København. Det er et retfærdigt system, og en hjælp til borgere, der bor, hvor vejene er floder af støj og forurening.

SF lægger ambitiøse planer frem, og valget til Folketinget afgør hvilken vej Danmark skal tage. Vi vil en bæredygtig fremtid, hvor vi gør noget ved klimaforandringerne og skaber et renere miljø.