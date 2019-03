Det er meget sjældent, jeg er enig med Dansk Folkeparti om noget som helst. Men med deres forslag om, at patienter skal kunne gå direkte til en fysioterapeut med tilskud, rammer de helt rigtigt.

Tæt på en fjerdedel af alle konsultationer hos de praktiserende læger handler om smerter i nakke, ryg og lænd eller slidgigt - alle områder, hvor fysioterapi kan være en rigtig god hjælp. I dag kan man selv opsøge en fysioterapeut mod egenbetaling, hvad mange tusinde mennesker gør årligt. Men skal man have det offentlige tilskud, kræver det man er blevet henvist fra en læge. Så den første gruppe adskiller sig kun fra den sidste ved deres pengepung.

Jeg mener Dansk Folkeparti har helt ret, når de mener henvisningen er overflødig. Ingen går til fysioterapeut for sjov. Og når mennesker, der har råd til at betale selv, kan vurdere deres behov, hvorfor skulle det så ikke gælde dem, der ikke har råd?

Vi er i Danmark glade for vores lette og lige adgang til sundhed. Men det er en sandhed med modifikationer. Der er masser af sundhedstilbud, som vi selv betaler for. Det gælder tandpleje, end del psykologhjælp og altså også fysioterapi. Årsagen skal mest findes i historiske tilfældigheder, og vi burde nedsætte en kommission, der samlet set kunne gennemgå brugerbetalingen i det danske sundhedsvæsen, så vi fik en mere retfærdig indretning. Men mens vi venter på en kommission, kan vi passende indføre tiltag, der giver mening for patienterne, og som oveni købet vil give en betragtelig økonomisk samfundsgevinst.

Sagen er jo, at de patienter, der HAR behov for fysioterapi, får en henvisning, når de er hos lægen. De bruger altså både lægens og fysioterapeutens tid. Giv dog de mange smerteplagede danskere mulighed for at gå direkte til fysioterapeuten i stedet. Det vil spare masser af tid hos de praktiserende læger, som vi mangler, og som hele sundhedssystemet skriger på at kunne bruge andre steder. Og hvis der er tale om tegn på anden alvorlig sygdom, skal fysioterapeuten nok forstå at sende patienten til egen læge, for det er en del af fysioterapeuternes uddannelse, at de skal reagere på symptomer, der kan tyde på anden sygdom.

I lande som Norge, Skotland og Holland er der allerede indført direkte adgang til fysioterapi, og det fungerer godt. Der er altså også udenlandske erfaringer at læne sig op ad, hvis man vil strikke en dansk model sammen. Jeg er derfor helt enig med Danske Folkeparti i denne sag. Vi burde indføre direkte adgang til offentlig støttet fysioterapi.