DF har ikke travlt med at kæmpe for ytringsfrihed i EU

Ytringsfrihed: Dansk Folkeparti udviser hykleri, når de i deres principprogram vil støtte frihedsrettigheder, samtidig med at deres handlinger i EU ikke lever op til det. En sammenligning mellem DR og ungarsk stats-tv gør langtfra sagen bedre.

Forestil dig, at Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet blev slæbt ud af DR-Byen, fordi han og resten af oppositionen på nationalt tv ville argumentere imod regeringens politik. Det er realiteten i Ungarn, hvor flere oppositionspolitikere i december forsøgte at komme til orde på statsligt tv, der er kontrolleret af regeringens leder, Viktor Orbán. Oppositionen blev afvist, og enkelte politikere blev revet ud af tv-stationens bygning.

Venstre mener, at menneskerettigheder som ytringsfrihed er en kerneværdi i det europæiske fællesskab - især i en politisk debat. EU skal derfor smække kassen i over for medlemsstater, der underminerer grundlæggende rettigheder. Men åbenbart er ytringsfrihed ikke en værdi, som Dansk Folkeparti har travlt med at kæmpe for i Europa.

Det viste DF 17. januar, hvor partiet stemte imod muligheden for at sanktionere medlemslande, som forkaster retten til at sige sin mening og samtidig undergraver retsvæsenet, som tilfældet er i Ungarn, hvor dommere vælges eller vrages baseret på deres støtte til premierminister Viktor Orbán.

DF's eget principprogram siger ellers, at DF "værdsætter grundlæggende friheder som ytringsfrihed" og understreger vigtigheden af, at "frihedsrettigheder respekteres for andre folkeslag". Men det gælder tilsyneladende ikke, når partiet har mulighed for at kæmpe for, at de menneskerettigheder overholdes i EU.

Filmen knækkede for alvor, da DF's parlamentsmedlem Anders Vistisen gæstede Altingets EU-podcast. Vistisen kommer i podcasten med en yderst misvisende sammenligning af public service-medier i Danmark og Ungarn, hvor statsstøttede medier kategorisk udelukker oppositionen.

Sammenligningen er fuldstændig uden sans for realiteterne i både Ungarn og Danmark.

Venstre kæmper - modsat DF lader det til - for et trygt Europa, hvor alle borgere har ret til at et velfungerende retsvæsen og lige muligheder for at ytre sig uanset politisk ståsted. Derfor skal støttemilliarder fratages lande som Ungarn og Polen, der modarbejder grundlæggende retsprincipper og knægter ytringsfriheden for politikere, der er uenige med regeringens politik.