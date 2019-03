DF går for vidt i sin detailstyring af public service

Public service: Dansk Folkeparti har enormt travlt med at detailstyre public service-medierne. Først kritiserede partiet DRs udmøntning af medieaftalen og public service-kontrakten. Så var det galt, at sportsnyhederne på DR1 er væk i hverdagene. Så var det galt, at DR ikke fyrede nok i København. Og nu vil Dansk Folkeparti stramme kravene til, hvor i landet vinderen af FM4 (i øjeblikket Radio 24syv) skal placere sine medarbejdere.

Dansk Folkeparti udfordrer både direkte og indirekte armslængdeprincippet. Det virker som om, at partiet vil noget, der ganske enkelt ikke er muligt. Med mindre at Dansk Folkeparti ønsker at gøre DRs generaldirektør Maria Rørby Rønn og Radio 24syvs direktør Jørgen Ramskov til marionetter for partiet?

Vi har et udfordret, men dog velfungerende armslængdeprincip, fordi vi ikke ønsker hverken russiske tilstande i public service-medierne. Vi har brug for stærke og frie, ikke-kommercielle public service-mediehuse i Danmark. Men de skal ikke lade sig føje af bestemte politiske partier. Ellers havner vi i samme suppedas som Rusland med Putin, der styrer store landsdækkende og internationale tv-stationer med meget hård hånd. Intet godt kommer ud af det.

Hvis ærinde går Dansk Folkeparti, når det kræver, at FM4 skal sparkes langt ud af hovedstaden? Partiet har ret på ét punkt: I begyndelsen var Radio 24syv en lokalradio for københavnere. Men billedet er helt anderledes i dag: Flere jyder end københavnere lytter til Radio 24syv, og Radio 24syv når flere jyder end P1. Man kan selvfølgelig tænke, at det kan gøres bedre. Men så er det måske det, man skal satse på: At stille krav om bred geografisk udbredelse i stedet for at stille formkrav til, hvordan et uafhængigt public service-medie skal organiseres. Vis nu de professionelle mediefolk tillid til at lave public service-indhold for hele landet!