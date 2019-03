Cypersikkerhed. Skandalen bag 'skandalen'

Læserbrev: Dagen efter trykning af min "Mening" om it-sagen fra Nyborg bragte avisen et - for mig nyt - forhold indeholdende den virkelige skandale: At Kommunernes Landsforbund har været så letsindige i en "Aftale om kontrolforanstaltninger" at acceptere en klausul om, at medarbejdere i god tid forinden skal informeres om planlagte kontrolforanstaltninger. Affattet, så den kan (mis)bruges som nu. Med en uhensigtsmæssigt affattet klausul er begrebet kontrol (f. eks. = IT-check) sikkerhedsmæssigt illusorisk. Med forlods varslet check er chancen for at afdække svigt ringe. Det så man i Seden ved en gift-lagerbygning, der ulovligt havde huset udenlandske arbejdere, som bekvemt blev evakueret lige før, der blev inspiceret i henhold til varsel. Sådan en aftale burde ikke have set sådan ud.

Det er klart, at der ikke må træffes "krænkende" foranstaltninger (vanskeligt definerbart - næppe relevant i den aktuelle sag. Der er vel ikke "filmet op under skørterne"?) eller forvoldes tabsgivende ulemper. Men varsling forlods duer ikke.

Og så skulle personale måske lægge sig efter at være noget mindre ømskindet og ikke straks flippe ud på den ene eller anden måde - herunder fare til fagforeninger for at pudse dem på ansættelsesstedet med kontante krav. I øvrigt er det mig uklart, hvad der skulle have været krænkende ved observation af adfærd ved et fingeret cyber-angreb, som giver en chance for at finde sikkerhedssvigt. Risikoen ved cyber-angreb er jo af en ganske anden størrelsesorden end ved rapseri fra kagedåsen. Summa summarum: Omhandlede "skandale" var jo bare en "fodfejl" men er gjort til en sensation på baggrund af en skandaløs aftale.