Cykelstier. Omlæg puljen

Ifølge referatet den 04-02-2019 fra Miljø, Teknik og Plan er følgende refereret: "Et mindretal bestaende af Lars Kolling (O) finder, at projektet skal ophøre og udsættes dels pa grund af omkostningerne og dels kommunens økonomiske situation".

DF synes stadigvæk, at cykelstien til Grønnemose er en god idé, men prisen er 7,8 mio. kr. for første etape, hvilket giver en kilometerpris på seks mio. kr. Og hertil ingen konkrete priser på anden- og tredje etape, det kan vi ikke sige ja til. Stod vi ikke og manglede penge i kommunen, vil sagen være en helt anden. DF i Assens går stadig ind for cykelstier, men i Assens Kommune er vores anlæg og veje meget slidte. Og vi bruger ikke de penge, der er nødvendigt for at vedligeholde det.

Derfor mener DF, vi skal omlægge puljen til cykelstier i en periode til en udbedringen af eksisterende anlæg. Det giver ikke mening at lave nyt, når vi ikke har råd til at vedligeholde det, vi har.

Og er der ikke opbakning til det, gælder det for DF at få mest muligt ud af borgernes penge. Vi får meget mere cykelsti for samme pris andre steder.

De seks mio. kr. du omtaler er ikke til Grønnemose, men til andre cykelstiprojekter, som der tidligere er søgt statstilskud til. Det er f.eks. cykelsti- og baner i Bred, cykelstier langs Assensvej i Glamsbjerg samt en del andre projekter. Staten financierer 40 procent og Assens Kommune de resterende 60 procent. I øjeblikket venter vi svar på, om vi må bruge ordningen mere fleksibelt. (forkortet af red.)