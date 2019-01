Cykelcross: Manglende forbillede for de unge

Det var dejligt igen i dag at se TV2/Fyn bakke op om VM i cykelcross i Bogense i weekenden 1., 2. og 3. februar.

I aften-nyhederne viste TV2 et indslag fra Sletten Skole til cykelcross-træning på MTB-cykler.

Det var dejligt at se, at der var cykelhjelm-tvang blandt eleverne, da alle elever brugte cykelhjelm, men stærkt urovækkende, at se fru Millenium, mor til det unge cross-talent, cykle uden hjelm.

Det er mærkeligt, at mange voksne ikke gider være forbilleder for de unge. Jeg tror, at de unge, som cykler som motion og sport, er gode til at bruge hjelm, fordi mange af dem har prøvet at styrte og ved, at brugen af hjelm mindsker risiko for invaliditet og hjerneskader, men så længe det ikke er påbudt ved lov, undlader mange, uforståeligt, ar bruge hjelm.