Cykelcross. Foredrag og løb på samme tid?

Fint at afholde DM i cyklecross på ny bane ved SDU, men ..

Stor ros til de personer, der har sørget for, at DM i cykelcross kan holdes i Odense og oven i købet på den helt nyindrettede bane ved SDU ved siden af Institut for Idræt og Biomekanik.

Det er en fin optakt til VM i samme cykledisciplin, der i februar afholdes i Bogense. Det antages, at op mod 500 personer vil være til stede ved SDU, når arrangementet afvikles. Der er træning på ruten om lørdagen, mens der køres om DM-titler om søndagen.

Man kan også læse, at vor tidligere store internationale cykelcross stjerne Henrik Djernis holder foredrag.

Men her er noget, jeg slet ikke forstår. Ifølge omtalen af arrangementet i Fyens Stiftstidende i søndags afholder Henrik Djernis sit foredrag på søndag i tidsrummet 12.45-14.15 - samme dag og tid, som der køres om DM titler. Det kan da ikke være rigtigt! Skal der trækkes tilskuere bort fra mesterskabsløbene for at høre foredrag og omvendt? Er noget gået helt galt for arrangørerne?

Det havde været godt, om Henrik Djernis holdt sit foredrag om lørdagen, og at man efter den optakt kunne se DM i cykelcross dagen efter.