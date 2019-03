Christiansborgs hakken på lokalpolitikere er sørgelig

Reform: Politik er prioritering, det tror jeg, alle mener. Derfor er det sørgeligt, at en række folketingspolitikere og ministre glemmer det faktum, når de gang på gang kritiserer lokalpolitikere i kommuner og regioner. I hele forløbet omkring fortalernes argumenter for sundhedsreformen gælder det samme. Senest er sundhedsministeren ude med riven, fordi der er længere ventetid til speciallægebehandling i Vestdanmark end i Østdanmark.

Ja, hvorfor er der så det? Det er det, fordi der i København er langt flere speciallæger end i f.eks. Region Midtjylland. Det har de regionale politikere prioriteret. Som medlem af region Midtjylland er det sket, fordi vi mener, at midlerne giver størst gavn på sygehusene, og fordi det med en vis sandsynlighed vil blive svært at skaffe speciallæger i praksis - uden at der bliver lægemangel på sygehusene.

Vi har jo de penge, vi har, som alle de skiftende regeringer hvert år tildeler regionerne - de bliver brugt til det, de er bestemt for - nemlig sundhed til borgerne.

Hvis sundhedsministeren mener, at vi skal prioritere ansættelse af flere speciallæger, så var det på sin plads, om hun ved samme lejlighed fortalte, hvad der skal nedprioriteres. Jeg er enig i, at forskellene mellem de forskellige regioner er for store for nogle tilbud. Det arbejdes der hver dag på at gøre noget ved. Men total ensartethed er ikke at foretrække. Netop at der er fem regioner betyder, at når der i en region udtænkes noget klogt, ja- så kan de andre lære af det. Det skal vi blive bedre til, og som regionspolitiker i lidt over fem år kan jeg se, at det sker mere og mere.

Nej, kernen i diskussionen omkring reformen er: Hvem skal prioritere mellem eksempelvis speciallæger i praksis og speciallæger på sygehusene. Skal det være sådan en som mig - nemlig en folkevalgt politiker, borgerne kan skifte ud hvert fjerde år eller en embedsmand ansat under en bestyrelse, som ministeren udpeger. Det er hele kernen omkring reformen: Demokrati eller forvaltningsstyring.

Og lad nu være med at argumentere med, at det bliver mere nært med sundhedsfællesskaberne. Sundhedsfællesskaberne er en god ide. Men det, de kommer til at arbejde med, bliver ikke det, regionsrådsmedlemmerne i dag beslutter. Regionsrådsmedlemmernes nuværende opgaver flyttes til embedsmænd i de regionale centre eller i Sundhed Danmark.