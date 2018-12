Chikane. Mange bilister parkerer på cykelstien

Klokken er 17, og cykelstien i Seden er proppet med bilister. Det er, som om de aldrig fik et kørekort. Jeg tænker, at når man tager et kørekort, bliver man informeret om, at det er imod loven, paragraf 28 stk. 3, at holde på en cykelsti.

Bøden for det er faktisk helt op til 1000 kroner. Om morgenen når jeg kører forbi, kan jeg godt undgå at støde på en bil, på cykelstien, men når det så bliver aften, og der er et arrangement i Fjordagerhallen, er der tit adskillige ulovligt parkerede biler.

4. december skulle jeg selv cykle til træning, og jeg talte 11 ulovligt parkerede biler. Og her igen 6. december har jeg set ni biler på cykelstien.

Jeg ved ikke, om det er dumhed eller dovenskab eller begge dele. Det er bare så utroligt, at man kan have så svært ved at forstå, at det er en cykelsti - c-y-k-e-l-s-t-i. Især når grunden til, at man holder der, er, at man sikkert skal ind i hallen.

Fjordagerhallen har været så venlig at hænge en seddel op, som man sagtens kan se, hvor de påpeger, at der er en cykelsti. Men folk vælger dog alligevel at ignorere det.

Du som bilist nedskærer faktisk min sikkerhed, og alle andre cyklisters sikkerhed. Planen med cykelstien er, at cyklister kan cykle uden at være bange for at blive kørt ned. Det kan godt være, at du sidder og tænker, at det kan da ikke være så farligt - eller sikke noget bullshit. Men er du cyklist i Seden? Har du prøvet at være lige ved at blive kørt ned, eller er du blevet kørt ned før?

Så er jeg ret sikker på, at du også vil sætte stor pris på en cykelsti uden bilister. Cykelstien er ligesom et "sikkert" sted for cyklister, nu hvor bilister tager alt andet af vejen, så må vi nøjes med den 1,5 meter brede cykelsti. Hvor det ville være dejligt ikke at støde på en bilist.

Faktisk er det ikke helt billigt at lave en cykelsti, så hvorfor ødelægge den ved at holde på den? Tænk hvis det var omvendt, så bilisterne kørte på den sti, som cyklister normalt cykler på, og så kom der en hel årgang elever fra den nærliggende skole cyklende, og holdt lige der på stien, hvor du senere skulle køre. Ville du så ikke også få et flip og blive pissesur og træt?

Hvis du får følelsen af irritation, så tænk på mig og andre cyklister, som oplever det i hverdagen. Ja, jeg ved godt, at det ikke er alle bilister, der holder på cykelstien.

Den anden dag så jeg faktisk, på vej hjem fra skole, at der var en bil, der holdt på den anden side af cykelstien - så tusind mange gange tak til personen, for han/hun gjorde min dag så meget bedre.