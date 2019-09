Chefredaktøren anbefaler: Det blev en god uge for et socialt medie

To vidt forskellige begivenheder har i ugens løb slået fast, at sociale medier kan noget ganske særligt.

Lad mig indlede på min egen hjemmebane, hvor Fyens Stiftistidende i lørdags viste, hvordan et socialt medie er socialt i virkelighedens verden. Det Fynske Folkemøde overgik endnu engang sig selv på en dejlig lørdag, hvor flere end 3000 mennesker, et par robotter og en enkelt slange fik mediehuset på Banegårdspladsen i Odense til at summe af liv.

Tak til alle, der deltog.

Det er syvende gang, at Fyens Stiftstidende skaber rammerne for, at politikere, kunstnere, fødevareproducenter, forskere, ildsjæle og den såkaldte "menigmand" mødes om mad, gøgl, underholdning, inspiration og seriøse samfundsdebatdebatter. Og i mediehuset er vi så glade for mylderet af gode mennesker, at jeg allerede nu vil love, at vi gør det igen til næste år.

I min bog er Det Fynske Folkemøde nemlig et tindrende stærkt socialt medie.

Akkurat som den gigant, der i ugens løb officielt flyttede ind i de gigantiske haller i Tietgenbyen. Uanset hvad man mener om Facebook og forretningsmodellen, der tjener milliarder på at opsamle data om dig om mig, så er ugens åbning af datacenteret i Odense en god nyhed. Gevinsten ved at have en betydelig filial af Facebook placeret i Odense udgøres ikke alene af de 175 medarbejdere, der skal drive datacenteret. Ej heller af overskudsvarmen til 6900 husstande. Eller de sidevirksomheder, der givet vil lave forretning på den gigantiske servercentral.

Den største gevinst ved at tiltrække data-giganten er signalværdien. Torsdagens tilslutning af serverne i Tietgenbyen er endnu en stor markør af den transformation, Odenses og Fyn gennemgår i disse år.

Derfor er der god grund til at byde Facebook velkommen til Fyn. Også selv om der kun er tale om et såkaldt socialt medie. Det virkelige - der hvor mennesker mødes i virkeligheden - har adresse på Banegårdspladsen og i vores lokale mediehuse rundt om på Fyn.

Fik du ikke læst dækningen af gigantens åbning, så har jeg samlet den op til dig sammen med fire andre anbefalinger fra ugens løb.

God læselyst og god weekend.

