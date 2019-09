CO2. Vejrmand helt ude i skoven

Læserbrev: Peter Tanev har ladet TV2 betale for 500 træer, som han har plantet i Kauslunde. Det fremgår af en artikel i Fyens Stiftstidende manddag 9. september.

Det skulle være som en slags syndsforladelse for at "vejrbilen" er meget CO2-belastende - goddaw do. Som forskerne nu endelige peger på, er skovrejsning ingen hjælp til mindskelse af CO2-belastningen før om mange årtier.

For ikke det skal være løgn, lover vejrmanden også, at han vil foretage jævnlige besøg i Kauslunde altså yderligere helt unødvendige ikke tjenstlige klimabelastninger. Jeg går ud fra, at Peter Tanev, der jo også tilbyder foredrag om belastninger for klimaet, fremover vil huske at fortælle, at Kauslunde var er fejlagtigt stunt.