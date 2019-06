Bymiljø. Pas på Gerthasminde

Læserbrev: Vil Odense virkelig give tilladelse til et massivt byggeri lige op ad Gerthasminde? Er I da ikke klar over, at Gerthasminde er et unikt historisk stykke bymiljø, både i dansk og i international sammenhæng?

Den engelske idé om havebyen (The Garden City), som opstod som en reaktion mod 1800-tallets tætte etagebebyggelse, nåede til Danmark omkring 1908-1910 og gav stødet til en række danske havebyer: Dels andelsboligforeningerne Grøndalsvænge og Præstevangen i København, dels Gerthasminde i Odense på privat initiativ.

Mens de københavnske havebyer var led i udviklingen af det lille danske hus (Bedre Byggeskik), blev Gerthasminde gennem arkitekt Anton Rosen og ejerens, gartner Rasmussen, studierejser til England og Tyskland meget direkte inspireret af de europæiske forbilleder. Siden prøvede Rosen at igangsætte havebyer andre steder i Odense (Åløkkegård og Bøgevangen), men det blev kun til tilløb. På den måde er Gerthasminde Danmarks eneste haveby med internationalt inspireret arkitektur.

Selv om Gerthasmindes omgivelser hen imod Ansgargade allerede i 1930'erne blev præget af højere bebyggelse, har Gerthasminde dog til vore dage bevaret indtrykket af grøn enklave. Et byggeri som det foreslåede ved Falen vil være en katastrofe, både på grund af højden og på grund af arkitekturen, der er plat senmodernisme uden sans for stedets ånd og historie. Hvis der ikke kan være grønt område, burde byen i det mindste beordre bebyggelsen reduceret til halvanden etage og udført i en moderne gendigtning af haveby-stilen, sådan som det f.eks. er lykkedes i nye bebyggelser i Tysklands ældste haveby, Hellerau ved Dresden.

Odense, træd varsomt - Jeres mål af bymiljø-ulykker er for længst overskredet.