Bygningsbevarelse. Mange fredede bindingsværksejendomme er i forfald

De fynske bindingsværksbygninger er truede, skrev Niels Jørgen Hansen for nylig i avisen. Det har han desværre ret i, for forfald og nedrivninger tager hvert år et indhug i denne vigtige del af Fyns kulturarv. Selv de bygninger, som staten har fredet, fordi de er af national betydning, er vi i fare for at miste. Med et sæde i Det Særlige Bygningssyn, Slots- og Kulturstyrelsens rådgivende organ vedrørende bygningsfredning, er jeg vidne til den kedelige udvikling på Fyn såvel som i resten af Danmark.

Mange fredede bindingsværksgårde, møller og små stråtækte huse på landet er i forfald. Ejerne kæmper ofte en brav kamp for at vedligeholde de gamle bygninger. Stuehusene udgør en bolig med mange herlighedsværdier, men stalde, lader, møllebygninger m.m. har mistet deres funktion, og det er forbundet med mange omkostninger at holde dem ved lige.

Folketingspolitikerne bør vågne op, for med bindingsværksbygningerne er vi ved at miste landbrugshistorien og en vigtig del af vores danske - og fynske - egenart. Der er ganske enkelt brug for flere midler til at løfte opgaven. Staten bruger imidlertid allerede mange penge på området - de bliver bare delt ud de forkerte steder og til de forkerte bygninger.

Hvert år bruger det offentlige mere end hundrede millioner kroner på at fritage fredede ejendomme for grundskyld. Denne skatterabat er særdeles lukrativ i hovedstaden med høje grundvurderinger og grundskyldspromiller, mens den ikke er meget værd for ejeren af en bindingsværksgård på Fyn. Politikerne bør prioritere de truede bygninger på landet og sende en del af pengene derhen i stedet.

Kulturministeren satte sidste år et arbejde i gang for at se på støtten til de fredede bygninger, netop fordi så mange bygninger på landet forfalder. Jeg håber, at Folketingets politikere kan finde modet til at gå op mod de store interesser, der knytter sig til den store skatterabat til København. For det er nødvendigt at handle nu, hvis Fyn og resten af landet skal beholde den værdifulde kulturarv, som bindingsværk og stråtag repræsenterer.