Butik Klare: En drøm bliver til virkelighed

Har du nogensinde købt julepynt eller værtindegaver i Odense Værkstedernes "Butik Klare"? Eller ladet dig friste af keramik og loppefund hos genbrugsbutikken og kunstgalleriet i Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud? Det havde jeg heller ikke, før jeg blev rådmand for ældre- og handicapområdet i Odense.

Men jeg ville faktisk ønske, at der var nogen, der havde fortalt mig om begge steder. For lige præcis her er der meget mere på spil end bare det at tjene penge. Her handler det nemlig om lysten til livet, identitet, socialt fællesskab og udvikling. Det handler om at stå op om morgenen og føle, at man er noget værd og om at vise verden, at man har en masse ressourcer og kompetencer, selvom man lever med et handicap eller en psykisk sårbarhed. Problemet er bare, at det, man gerne vil vise verden, er svært, når ingen ved, at man eksisterer, og ingen derfor lægger vejen forbi efter lidt nyt pynt til juletræet eller den gode værtindegave.

Men det bliver der lavet om på denne december, når Butik Klare og Center for Socialpsykiatriske Dagtilbuds genbrugsbutik og kunstgalleri bliver en del af city i det, der uden tvivl bliver den mest unikke pop-up butik i Odense. Og når jeg siger mest unikke, så er det, fordi de ting, du kan finde i denne pop-up butik, er lavet med lige dele hjertevarme, hjerteblod og stolthed. Fordi de er unikke, smukke, personlige, skæve og sjove. Og fordi du vil opleve en så varm og humørfyldt betjening, at du nok slet ikke opdager, at der nogle gange skal bruges lidt ekstra tid på at regne ud, hvad det egentlig er, du skal betale - eller på at finde nummeret til det der mobilepay.

Som rådmand for både handicap- og psykiatriområdet er det utroligt vigtigt for mig, at de borgere, der gør brug af vores tilbud, oplever, at det, vi som kommune tilbyder, er meningsfuldt og udviklende. Det er vigtigt for mig, at vi snakker åbent om de udfordringer, nogle borgergrupper har, samtidig med at vi fokuserer på de ressourcer, de også har, og som de gerne vil bruge aktivt - f.eks. i en butik hvor de kan glæde os andre med de ting, de producerer. Og så er det vigtigt for mig, at Odense er en by, som afspejler, at vi ikke er ens alle sammen, og hvor der er plads til forskellighed, rummelighed og diversitet.

Første skridt på vejen til et mere rummeligt Odense er f.eks. et initiativ som dette, hvor to udsatte borgergrupper popper up med en butik i city. Næste skridt på vejen er, at en masse af jer odenseanere har lyst til at støtte op om tiltaget.

Så jeg håber, at du en af de tre kommende weekender har lyst til at lægge vejen forbi Smedestræde, hvor dejlige medarbejdere fra Butik Klare og Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud fra torsdag til lørdag står klar til at give dig en rigtig god oplevelse.