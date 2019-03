Busrute: By- og kulturudvalget ramt af populisme

Læserbrev: Nedlæggelsen af busrute 39s kan ikke opfattes som andet end udtryk for populisme og usmagelig symbolpolitik, som straffer de svageste børn fra Vollsmose og deres familier. Denne rute transporterede hver dag over 100 børn fra Vollsmose til Roser skolen. En ordning som kommunen i samarbejde med skolen og Fynbus indførte tilbage i 2014. I de fem år, den har eksisteret, har den ikke kostet kommunen én krone. Familierne har selv betalt for transporten. Derfor er undrer det, at politikkerne har valgt at nedlægge ruten.

Forslaget kom fra Venstres Jane Jegind. Hun mener, at det er en særordning, at disse børn bliver transporteret af busselskabet. Selv om ordningen har eksisteret siden 2014, er det først nu hun blev bekendt med den, idet en tilfældig borger skulle have ringet til hende og gjort hende opmærksom på rutens eksistens. Muligvis en borger, der ikke kunne tåle synet af de mørklødede børn. Det er bemærkelsesværdigt, at Jane Jegind ikke kendte ordningens eksistens, eftersom hun har siddet i byrådet i den tid og oven i købet har været rådmand for By- og kulturforvaltningen. Sådan et tilfældigt opkald fra en borger kunne føre til en nedlæggelse af en rute, som betød så meget for over 100 børns skolegang.

Spørgsmålet er, om Venstre ville nedlægge ruten, hvis denne friskole børnene blev transporteret til, havde været en hvilken som helst anden friskole? Det tvivler jeg på.

Til stor overraskelse var socialdemokratiet også med til at bakke op om forslaget, som har ført til at nedlægge busruten. Det er ikke nogen hemmelighed, at socialdemokraterne på Christiansborg har danset tango med de borgerlige i de senere år, men det er et nyt lavpunkt, at de lokale blev smittet af partitoppens tiltagende symbolpolitik og populisme.

Maria Brumvig begrundede partiets opbakning til forslaget med, at de vil styrke folkeskolen. Det er en undskyldning for at legitimere deres opbakning til venstres fremmedfjendske og islamofobiske tiltag, som kommer til at gå ud over små børn.

Odenses borgere uanset hudfarve og religionsbaggrund har brug for løsninger, der kan gøre deres hverdag nemmere.