Budget 2020. Udfordringer på ældreområdet

Synspunkt: Gennem nogen tid har Ældrerådet i Odense Kommune drøftet forslaget til budget 2020, hvor der både er positive og mere bekymrende ting at læse om ældreområdet. Dejligt, at byrådet generelt har prioriteret flere penge til velfærdsområderne, herunder ældreområdet, og godt at kommunens andel af Ældremilliarden også i 2020 kommer de ældre til gode.

Men dels er de afsatte beløb næppe nok til at dække de stigende udgifter på grund af stigningen i antallet af ældre, dels kan der også forventes stigende udgifter ved gennemførelsen af et mere sammenhængende sundhedsvæsen, og det foruroliger os. Bl.a. med baggrund i anbefalingerne fra Task Force Velfærd vil et enigt ældreråd gerne bede byrådet have særligt fokus på følgende tre områder:

1. Behovet for flere kompetente hænder i ældreplejen nu og i fremtiden fremgår både af budgetmaterialet, nøgletal og Task Forces Velfærds anbefalinger. Derfor er både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere vigtig, og her spiller et godt arbejdsmiljø naturligvis en central rolle. Men også faglig og ledelsesmæssig efteruddannelse er vigtig, så personalet er klar til at hjælpe det stigende antal ældre borgere med komplekse behov. I den forbindelse kunne der være grund til at genoverveje organiseringen af opgaverne og ansvarsfordelingen, så der ledes mere og styres mindre.

2. Vi oplever et stigende behov for aflastningspladser/akutpladser. Det belaster både de berørte borgere, deres pårørende og personalet i hjemmeplejen og på plejehjemmene, at der ikke findes mere smidige og værdige ordninger for borgere, der ikke passer ind i de bestående tilbud. Den nuværende plejehjemsstruktur kunne i samme anledning overvejes, så civilsamfund og frivillige i nærområderne får en større rolle.

3. Ved arbejdet for og med ældre borgere er det vigtigt at inddrage de pårørende mest muligt, og kommunen er her godt på vej med sin pårørendepolitik. Enlige borgere helt uden pårørende udgør her et særligt problem, der kræver opmærksomhed. Vi anbefaler, at der på alle plejehjem indføres en form for bruger-/pårørenderåd, og for de hjemmeboende skal de pårørende naturligvis også inddrages, også med fokus på, at en pårørende ikke bliver overbelastet.

Ældrerådet vender naturligvis tilbage med formelle høringssvar til budget 2020.