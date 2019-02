Synspunkt: Lad de kræftramte børn beholde deres madmor

Synspunkt: Som pårørende til fynske kræftramte Kalle på 4 år og som sundhedsfaglig forandringskonsulent omkring børns mad i hovedstaden, blev jeg rystet over beskeden om, at køkkenet på H.C. Andersen Børnehospitals afdeling for kræftramte børn i Odense skal lukke.

Børnekræftafdelingen har sit eget lille køkken, hvor madmor Tine tryller ønskemad frem til børnene, som har svært ved at spise, når kemobehandlingernes bivirkninger som kvalme og mundsår tager al appetit.

Der er en egenbetaling på maden som medindlagt forælder, som kommuner refunderer meget ulige alt imellem 0-100 procent, hvilket giver ulighed for de indlagte familier.

Nu får alle medindlagte forældre lige vilkår med gratis mad fra centralkøkkenet. Men konsekvensen er, at det også gælder de kræftramte børn, og forældrene fortæller, at når de har serveret den genopvarmede mad fra centralkøkkenet i weekenderne, spiser børnene stort set ingenting.

På Rigshospitalet havde man førhen store udfordringer med underernærede kræftramte børn, fordi underernæring øger risikoen for infektioner og dermed udsætter den planlagte kemobehandling. Et skelsættende tiltag var etableringen af et stort spisekøkken inde på selve afdelingen, hvor der døgnet rundt blev tilbudt energirige livretter i hyggelige omgivelser, og hvor børnene kunne deltage i madlavningen.

Denne måde at tilbyde maden på øgede børnenes energiindtag med 50 procent. I dag spiser alle indlagte børn og deres medindlagte forældre i "børnekøkkenerne". I Odense går det desværre den anden vej.

Marianne Skytte Jakobsen på H.C. Andersen Børnehospital mener, at de kræftramte børn nu skal have mad fra centralkøkkenet. Jeg forstår mig ikke på hospitalsøkonomi. Men jeg forstår mig på børn og mad og på, hvad der får børn til at ville spise, når de ellers ikke troede, de havde lyst.

Børn spiser nemlig ikke ud fra en rationel forståelse for, hvad der er sundt eller livsvigtigt for dem. Vi kan forklare herfra og til månen, vi kan true og slå i bordet.

Men det hjælper ikke, tværtimod. Vi må i stedet vække børnenes nysgerrighed, mod og lyst til at spise med appetitlig, velduftende og velsmagende mad, som passer til børnenes smagspræferencer. Vi må involvere børnene i alt fra ønsker til menu til madlavning, borddækning og værtskab. Stimulere deres sanser, tale om råvarer og smag, fortælle historier, eksperimentere og lege. Koble maden til positive relationer, oplevelser og forbilleder. Og i nærvær hele tiden udfordre dem tilpas og justere efter ønsker og behov.

Det er altså et samsurium af mange fiksfakserier, som på magisk vis får mad, som børn ellers ikke ville spise, til at være tillokkende. Og centralt produceret genopvarmet mad kan bare ikke tilnærmelsesvis det samme, som et nært køkken med en tryllende madmor. Om det så blev opvarmet af julemanden og serveret med sang og flag.

Kære regionsråd i Region Syd; De kræftramte børn og deres forældre har brug for deres særlige madordning. Lad dem beholde deres madmor. Og kunne man forestille sig et socialt, sanseligt og appetitvækkende "børnekøkken" til alle indlagte børn på fremtidens nye OUH?