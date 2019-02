Bryllupper: Kærligheden kender ingen grænser siger man, og i vores grænseregion er det mere sandt end mange andre steder i verden. Her lever mindretal på begge sider af grænsen med to kulturer tæt på hinanden, og vi har i grænseregionen et smukt eksempel på, hvordan historiske stridigheder kan udviskes og danne grobrud for gode og varige relationer.

Det skal vi værne om, og derfor skal vi også slå hårdt ned på ethvert optræk til, at vores åbne og tillidsfulde samarbejde bliver udnyttet.

Det var netop det, vi opdagede sidste år, hvor danske proformaægteskaber blev brugt som en bagdør ind i EU for illegale indvandrere fra den tredje verden. En bagdør, der blev udnyttet af kriminelle netværk. Det har vi nu stoppet med en specialiseret enhed på Fyn, der skal kontrollere, at de kommende brudepar rent faktisk vil hinanden, og ikke bare vil have adgang til Europa.

Samtidig har det været meget vigtigt for regeringen, at strammere regler ikke betød lukkede grænser for de mange mennesker, der gerne vil bruge de både smukke og effektive danske rammer til at blive gift i. Forbuddet mod proformaægteskaber har nu virket i halvanden måned, og de første resultater er meget opløftende.

Den specialiserede enhed har modtaget næsten 1.200 ansøgninger fra par, der ønsker at blive gift i Danmark. Mere end 250 er fra par, der ønsker at blive gift i Tønder. Den nyoprettede specialiserede enhed har i 90 procent af sagerne overholdt den udmeldte sagsbehandlingstid på fem arbejdsdage.

Enkelte par har fået afslag på at blive gift, fordi den specialiserede enhed har vurderet, at der var tale om et proformaægteskab, og frem for alt ser vi ikke længere nationalitetssammensætninger af par, som vi fra tidligere ved udgjorde en risiko for, at der var tale om proformaægteskaber. Det var f.eks. den vestafrikanske mand, der ønskede at blive gift med en kvinde fra Østeuropa.

Først og fremmest har vi lukket den danske bagdør for kriminelle netværk, og samtidig har vi holdt hoveddøren åben for de mange mennesker fra for eksempel Tyskland, der gerne vil gifte sig i Danmark og ofte gerne tæt på grænsen. Vi har alle en interesse i at sige højt og tydeligt - I er meget velkomne.