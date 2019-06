Bryllup. I kirken aflyser vi ikke

Læserbrev: Stemning i Vindinge Kirke på en dag, hvor de flotte storblomstrede bryllupsstole er sat frem. Efter sigende Fyns største landsbykirke beliggende få kilometer fra Nyborg. Den eneste kirke jeg kender, hvor man fra de høje blyindfattede ruder ser direkte ind i det fineste, klassiske fynske stråtag. Den stråtækte kirkelade ligger ganske tæt på kirken og har som den masser af år på bagen. En solid munkestensbygning, oprindelig bygget til at opbevare og tærske det korn, sognet skulle betale i tiende. I dag huser den graverkontor og emmer sammen med den hvidkalkede kirke og området i det hele taget af skønhed og historie.

Her lørdag masser af blæst og vand over brudepar og bryllupsgæster. Men lad det regne, lad det storme, lad det tordne, lad det lyne: I kirken aflyser vi ikke. Og inden bag de tykke mure er der tændte lys og højt til loftet og rum og plads til store og højtidelige ord som de to gange ja, man siger til sin elskede på sin bryllupsdag.

"Sposa bagnata, sposa fortunata." Jeg har elsket det udtryk, siden jeg hørte det første gang i en lille by i Toscana en lørdag formiddag. Torvet var ryddet for mennesker, regnen silede ned. Pludselig blev dørene til kirken smækket op og den lille trinde, sortklædte præst stillede sig på trappen og gjaldede det ud over hele byen; "Sposa bagnata, sposa fortunata". Og ud trådte brudepar og glade storsmilende festklædte bryllupsgæster. Regn på bruden betyder lykke og velstand. De kan noget de italienere. Og regn har jo helt fra gammel tid været afgørende for frugtbarhed og velstand og alt hvad Fru Fortuna i øvrigt udvirker.

Tilbage i Vindinge blev også dagens brudepar velsignet med masser af dråber. De er begge nye i sognet, men havde øverst på ønskelisten til deres bryllup en kirke præcis som deres nye sognekirke i Vindinge. Der jo ligger, hvor den altid har ligget højt placeret i landskabet, og den smalle vej, der snor sig fra Bøjdenvej og op mod kirken er med tydelighed anlagt med hestevogn for øje og ikke nutidens køretøjer. Men med god vilje blev der alligevel plads til dagens bryllupskaret - en åleslank hvid limousine. Alt i alt et dejligt bryllup. Så pyt med, at gæstepræsten glemte sin flotte medbragte paraply i våbenhuset.