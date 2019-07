Læserbrev: Senere på året er jeg inviteret af Ældresagen i Odense SV, hvor jeg skal fortælle om goder til os gamle.

Det er være gammel handler om at forberede sig på alderen samt at erkende det vigtige i at leve i nutiden.

Er der lidt penge i banken, er rejselivet fantastisk. Jeg har selv ved vintertide boet i Sydspanien i omkring 20 år, måske den bedste periode i min tilværelse.

Mange taler om ensomhed og om, at børn og børnebørn ikke har ret meget tid til os gamle. Enhver kender til frivilligt arbejde, strikkeklubber og meget andet, men mange af os gamle er også bange for kritik. På mødet vil jeg fortælle, hvordan du undgår kritik og om det ejendommelige fænomen, at den, der kritiserer dig, kan blive en nær ven.

Sorgen til at miste ens samlever er lige så logisk som rudekuverter og lommeuld, og en begravelse/bisættelse kan være pokkers dyr, og især for den, der har sparet lidt penge op. Har du kun få måneders pension liggende i banken, vil du får mere end 10.000 kroner i begravelseshjælp. Har du mange penge, så brug dem på rejser og på dem, du elsker, og helst mens du er i live.

Skriv gerne om gode oplevelse her i Stiften.