Briterne vil ud af et fængsel

Brexit: Briterne vil ud af det europæiske fængsel kaldet EU.

Det prøver EU at gøre så besværligt for briterne som muligt, og med hjælpsomme journalister får man tegnet et billede af, at det alene er briterne, der kvajer sig. Det kunne godt se u,d som om EU vil låse briterne, så de ikke frit kan handle med f.eks. USA og Kina, hvis de har blot den mindste delaftale med EU. Mig bekendt kan Norge godt gøre det.

Det er der britiske parlamentarikere, der har lure,t og da deres parlament i forvejen er skruet mærkeligt sammen, så kommer hele ansvaret for dette kaos til at ligge på briterne, hvor EU udadtil prøver at danne et billede af deres langmodighed og overbærenhed, men under overfladen er der andre fakta.

Briterne skal nok klare sig - også efter et eventuelt Brexit, men EU's frontkæmpere gør alt for at skræmme andre lande, der kunne beskæftige sig med tanker om at træde ud. Selv Enhedslisten har skiftet holdning - sikkert af populistiske årsager, selv om samme parti har kaldt mange andre for populister. Vi har jo før fået skræmmekampagner (afstemningen om euroen er vel bedste eksempel), hvor danskerne ikke stolede på disse dommedagsprofetier - og det viste sig at være en klar fordel- at vi ikke gjorde. Tyskerne nyder godt af euroen - Grækenland lider under den.

Ser vi på arbejdsløshedstal, ser det sådan ud: Grækenland 19,3 pct., Spanien 15,4 pct. - og så er der USA med 3,8 pct. og Storbritannien med 4 pct.

Spanien og Grækenland har fået enorm støtte fra EU, mens briterne har måttet punge ud. Så EU trænger til en markant ansigtsløftning og en neddæmpning af den tysk/franske dominans til fordel for mere selvbestemmelse i de enkelte lande, men med de gode ting i behold såsom frihandel og et nyt og frit sammenhold - ikke det diktatoriske system, som vi har nu.

Folk er trætte af EU's nidkærhed på unødvendige områder.