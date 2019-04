Læserbrev: Et teaterstykke ud over alle grænser har nu i lang tid præget England og for den sags skyld alle EU-borgere, på en eller anden måde er vi alle taget som gidsler. En ting står efterhånden fast, hvis ellers vi kan regne med noget fra Englands side, at de vil udtræde af EU på en eller anden måde. Det paradoksale er, at de unge, som skal føre landet videre, vil gerne blive i EU. Men der er en gammel garde, der drømmer om storhedstiden, hvor England var en stormagt, de vil gerne løse billet til et tog, der er kørt. Vi som danskere kan ikke gøre noget som helst, det er englændernes suverænitet, det eneste man kan ønske sig er, at omkostningerne blive minimeret mest muligt.

Personligt vil jeg da gerne have Danmark tilbage til Ejderen. Måske vi skulle tage det op? Vi tabte jo krigen i 1864 og vupti, så var det gode gamle Danmark væk. Er Dannevirke ikke så dansk, som noget kan være? Men det ligger jo i Tyskland.