Brede transportaftaler skaber ro om fremtidens infrastruktur

Læserbrev: Rådmand Søren Windell og folketingsmedlem Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti pointerer her i avisen, at en udvidelse af fynske motorvej er nødvendig for hele Danmark. Og som vi i Socialdemokratiet også sagde før valget, så ønsker vi - i modsætning til hvad den tidligere regering leverede - at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde uanset, om regeringsmagten skulle skifte.

Med en langsigtet og bred planlægning af infrastrukturen for de næste 10 år, kan vi nemlig sikre stabile rammer og ro omkring de infrastrukturprojekter, vi i fællesskab prioriterer i Folketinget. Det er også derfor jeg vil indkalde alle Folketingets partier til de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale. I den forbindelse er jeg særdeles glad for, at Windell og Mercados partifælle, transportordfører Niels Flemming Hansen, så klart har meldt ud på Twitter, at De Konservative helst vil indgå langsigtede brede forlig. Og ligesom ordføreren ser jeg meget frem til de kommende forhandlinger. Jeg er fuldt ud bevidste om, at rigtig mange trafikanter hver dag spilder deres tid i lange bilkøer, og derfor bør vi også investere i vejene - også på Fyn. Og investeringer i asfalt er ikke nødvendigvis sorte. Der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på. Jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler. Jeg er optaget af at få skabt et sammenhængende transportsystem, hvor transportformerne spiller sammen, og hvor man vælger den smarteste løsning. Generelt sætter jeg stor pris på at lytte til de lokale erfaringer, og derfor ser jeg også meget frem til det møde med Odense Kommunes borgmester, som jeg allerede har i kalenderen. Der er altså ingen grund til at tro, at jeg skulle glemme jer her på Fyn.