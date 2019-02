Brandts samling på toppen

Svar på Lis Andreasens læserbrev den 20.2. Hos Brandts er vi altid glade for, at vores gæster engagerer sig i kunsten og museet. Også Lis Andreasen, der desværre har haft en dårlig oplevelse med museets samling. Den er for tiden installeret i Malersalen på fjerde sal, hvor vi gør opmærksom på, at denne ophængning er midlertidig, mens vi gør en ny og mere omfattende præsentation klar til efteråret.

Imens må vi blandt andet undvære at opleve den danske billedhugger Sonja Ferlov Mancoba, som Lis Andreasen savner. Den er nemlig - ganske rigtigt - udlånt til Statens Museum for Kunst. Brandts samling rummer en meget vigtig del af den fynske identitet og vores kunstneriske ståsted. Vi glæder os derfor meget til at synliggøre disse historier og denne forankring for museets gæster i efterårets udstilling.