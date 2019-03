Brands. Da sæbe blev til skumbad

Læserbrev: Dengang sæbe blev til skumbad var det et nyt, anderledes nemt anvendeligt produkt. Det stod på alle hylder med letfattelig skrift, ikke til at misforstå, hvad det var til.

I dag, når jeg skal købe "skumbad", må jeg tage mine briller på for at studere, hvad der står på etiketterne. Efter nogen tid er jeg totalt forvirret, fordi det jeg læser lyder sådan nogenlunde: bodywasch, bodychaum, creme wasch, shower gel, ultra moisturization with olive & moisturising milk med eller uden parfume.

Du milde himmel, hvad er det for en gang udenlandsk vrøvl, skriv dog, hvad det er, hvad det indeholder, på dansk. Hurra for de danske brands, for nu at blive i et nydansk ord.

Så er det man går efter striberne, for en værre gang sprogsnobberi har jeg sjældent set. Kan nogen sige mig, hvad det er godt for?