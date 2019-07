Brændeovne. Nej til rødt forbud

Læserbrev: Udskiftning af de gamle dårlige brændeovne til nye moderne brændeovne godkendt med svanemærket er vejen frem, så vi både fortsat kan have mulighed for miljøvenlige brændeovne og samtidig gøre noget ved partikelproblematikken.

På den måde sikrer vi ren luft omkring os, som vi naturligvis alle vil have. Jeg er derfor glad for, at vi i dette års finanslov 2019 fik afsat en skrotningsordning med en pulje, hvorfra man kan få et tilskud, når man udskifter sin gamle dårlige brændeovn med en ny svanemærkegodkendt brændeovn. Og så skal man selvfølgelig huske at bruge tørt godt træ og ikke alt muligt affald.

Klart nej til rødt forbud mod brændeovne.