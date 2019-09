Botilbuddet Fangelvej. Mangel på grundighed

Læserbrev: Det er virkelig trist at følge sagen omkring Botilbuddet Fangelvej. Først og fremmest, fordi et menneske har mistet livet på grund af fejl i det system, som skulle drage omsorg for det.Fejl kan desværre ske i alle menneskeskabte systemer. Det afgørende er, hvordan man håndterer fejlen, erkender den, undersøger den grundigt, tage sig af dem, som fejlen er gået ud over, påtage sig og placere ansvar, og hvad man lærer af fejlen i forhold til fremtiden.Det er derfor trist at være vidne til, hvordan den ansvarlige rådmand på området har håndteret situationen. I stedet for at tage den tragiske situation med ansvarlighed og vise lederskab og alsidighed, griber ældre- og handicaprådmanden til forhastede konklusioner og fælder dom over en hel medarbejdergruppe.Til Fyens Stiftstidende spørgsmål (31.8.2019) om, hvorvidt man kunne have ventet med fyringer indtil Styrelsen for Patientsikkerhed havde undersøgt sagen, siger han: "Det ved jeg ikke. Jeg er ikke inde i tidsforløbet," og så erklærer han sin fulde tillid til sin ledelse og fulde mistillid til medarbejderne.Som ansvarlig leder i en sag, der handler om det alvorligste, der kan ske i en kommunal institution, nemlig et menneskes død, bør man væbne sig med tålmodighed uden at tage parti. Man bør ikke beskylde en hel medarbejdergruppe uden at have sat sig ordentligt ind i sagen og uden at kræve en uvildig undersøgelse.Nu er det forvaltningen, som på baggrund af oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil have en ekstern undersøgelse. Bedre sent end aldrig, må man sige. De pårørende, de medarbejdere, som forvaltningen og rådmanden har mistænkeliggjort på uoplyst grundlag og os andre må vente på resultatet af undersøgelsen.Tilbage står der oplevelsen af en ledelse, som har demonstreret mangel på grundighed, uvildighed og fornemmelse for situationens tragiske alvor. Det er ikke betryggende.